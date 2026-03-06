Bakan Gürlek'ten İBB açıklaması: 'Biz şahıs isimlerini kapatıp dosyaya baktık. İsmin Ekrem olması ilgilendirmiyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/adalet-bakani-gurlek-cocuklarin-adam-oldurmede-yetiskinler-gibi-agirlasmis-muebbet-hapis-cezasi-1104050998.html

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecinin biz nihayete ermesini istiyoruz. Dün Adalet Komisyonu Başkanımız ve üyelerimizle de görüştük. DEM...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine değindi ve "DEM Parti'nin kıymetli heyetiyle bir araya geldik. Biliyorsunuz Meclis'te çok güzel bir müzakere metni çıktı ortaya. Müzakere metninden sonra Adalet Komisyonu'na geldi. Bu aşamadan sonra Adalet Komisyonu'nun takdirinde. Adalet Bakanlığı olarak Adalet Komisyonu'na teknik olarak özellikle kanunların yapılmasında arkadaşlarımız, hakim savcı arkadaşlarımız teknik olarak yardıma hazır olduğumuzu bildirdik." açıklamasını yaptı.Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu gibi kanunlarda muhtemelen değişiklik yapılacakŞahsa özgü genel af anlayışı düzenlemelerinin yapılamayacağını vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:'Sürecinin nihayete ermesini istiyoruz'Terörsüz Türkiye sürecini çok önemsediklerinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:İran'da bir sıcak çatışma ortamının yaşandığını anımsatan Gürlek, "Etrafımızdaki karışıklıklara rağmen hem devletimiz hem askeriyemiz güçlü. Bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda gerek Cumhurbaşkanımız gerek de Dışişleri Bakanımız bu sürecin suhuletle sonlandırılması konusunda gerekli adımları attılar. Bölgemizde istikrar istiyoruz, barışın kalıcı sağlanmasını istiyoruz. Her zaman sulh kapısının, sulh yolunun işletilmesini istiyoruz. Bu konuda da Cumhurbaşkanımız da sürecin ilk anından beri sürekli sıcak kapı diyaloğu güttü. Çeşitli dünya liderleriyle görüştü. Bu sürecin de bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Türkiye olarak komşularımızla birlikte mutlu bir şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.12. Yargı Paketi12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Boşanma davalarının uzun sürmesiBoşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.'Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum'Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.Bununla 11. Yargı Paketinde de düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:'İsimleri kapatarak baktık'Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmayla ilgili, "Ben Cumhuriyet savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım. Ortada yolsuzluk, dolandırıcılık ya da büyük bir ihaleye fesat karıştırma soruşturması​​​​​​​ vardı. Biz şahısların isimlerini kapatıp dosyaya baktık. Burada şahsın belediye başkanı olması ya da isminin Ekrem, Veli olması bizi ilgilendirmiyor." dedi.Suça sürüklenen çocuklar"Suça sürüklenen çocuklar" ile ilgili soru üzerine Gürlek, bazı ülkelerde suç işleyen çocukların ailelerinin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.Bunu mukayeseli hukukta araştırdıklarını ancak bu yönde bir çalışmalarının olmadığını belirten Gürlek, "Çocuğun işlediği suçtan dolayı aileyi sorumlu tutamayız. Bu konuda bir düzenleme yapmadık ama özellikle bana da çok fazla geliyor 'ailelere de bir düzenleme yapalım' diye. Ailelerin özellikle çocuklara sahip çıkması, denetlemesi lazım." diye konuştu.Uyuşturucu kapsamında cezaevine giren çocukların, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyesinden 6 ay önce başlatmayı planladıklarını belirten Gürlek, "Dışarı çıktıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde AMATEM sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.'Bizde terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok'Bakan Gürlek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "statüsü" ile ilgili soruya, "O süreci biz takip etmiyoruz. Yüce Meclisimiz ne tür düzenleme yapacak bilmiyoruz. Statü sorunu ile ilgili ben de basından takip ediyorum. Artık o Meclis'in takdiri. Biz sadece şu an heyetlerin İmralı'ya gitmesine izin veriyoruz." cevabını verdi.Akademisyen ve gazetecilerin İmralı'ya gitme talebiyle ilgili ise Gürlek, "Onlarla ilgili şu an düşünmüyoruz. Sadece heyetler belli, onlara izin veriyoruz. O süreç yüce Meclisimizin çizeceği bir rotaya göre belli olacak." dedi.Umut hakkı sorusuBakan Gürlek, "umut hakkı" ile ilgili soru üzerine, "Bizde terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok. Ne demek o? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışsa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazı yapılıyor. Terör suçları dışında cezaların infazı farklı. 30 yıl, 36 yıl olabiliyor. O konuda Meclisimizin takdiri. Eğer Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da bir değişiklik yaparsa elbette farklı olur." ifadelerini kullandı.Gürlek, Adalet Bakanlığına 15 bin personel alımıyla ilgili, "15 bin kadronun 10 bini bayramdan hemen sonra, nisan gibi ilana çıkacak. Kalan 5 bini de haziranda ilana çıkacak." bilgisini paylaştı.

