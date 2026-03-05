https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/zelenskiyden-orbana-tehdit-gerekirse-adresini-ordumuza-veririz-1104039590.html

Zelenskiy’den Orban’a tehdit: Gerekirse adresini ordumuza veririz

Zelenskiy’den Orban’a tehdit: Gerekirse adresini ordumuza veririz

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orbanı, AB’nin Kiev’e sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi halinde, adresini... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T19:27+0300

2026-03-05T19:27+0300

2026-03-05T19:27+0300

dünya

vladimir zelenskiy

viktor orban

ukrayna

macaristan

avrupa birliği

ab

budapeşte

ukrayna silahlı kuvvetleri

drujba petrol boru hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143761_0:223:2848:1825_1920x0_80_0_0_bd3ab7d783013e674e24c4cea5bb4dea.jpg

Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı gazetecilerle yaptığı görüşmede Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı işaret ederek, AB’nin Ukrayna’ya sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi halinde, adresini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne vereceğini söyledi.Zelenskiy isim vermese de bu sözleri, AB içinde Ukrayna’ya yönelik kredi paketini bloke eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a yönelik bir tehdit olarak yorumlandı.Macaristan Başbakanı’nın danışmanı, Zelenskiy’in söz konusu ifadelerini “kabul edilemez tehditler” olarak nitelendirerek, Budapeşte’nin bu tür söylemleri reddettiğini belirtti.Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/orban-ukraynayi-drujba-petrol-boru-hattini-acmaya-guc-kullanarak-zorlayacagiz-1104038937.html

ukrayna

macaristan

budapeşte

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, viktor orban, ukrayna, macaristan, avrupa birliği, ab, budapeşte, ukrayna silahlı kuvvetleri, drujba petrol boru hattı, slovakya