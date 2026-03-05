https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/zelenskiyden-orbana-tehdit-gerekirse-adresini-ordumuza-veririz-1104039590.html
Zelenskiy’den Orban’a tehdit: Gerekirse adresini ordumuza veririz
Zelenskiy’den Orban’a tehdit: Gerekirse adresini ordumuza veririz
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orbanı, AB’nin Kiev’e sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi halinde, adresini... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T19:27+0300
2026-03-05T19:27+0300
2026-03-05T19:27+0300
dünya
vladimir zelenskiy
viktor orban
ukrayna
macaristan
avrupa birliği
ab
budapeşte
ukrayna silahlı kuvvetleri
drujba petrol boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143761_0:223:2848:1825_1920x0_80_0_0_bd3ab7d783013e674e24c4cea5bb4dea.jpg
Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı gazetecilerle yaptığı görüşmede Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı işaret ederek, AB’nin Ukrayna’ya sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi halinde, adresini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne vereceğini söyledi.Zelenskiy isim vermese de bu sözleri, AB içinde Ukrayna’ya yönelik kredi paketini bloke eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a yönelik bir tehdit olarak yorumlandı.Macaristan Başbakanı’nın danışmanı, Zelenskiy’in söz konusu ifadelerini “kabul edilemez tehditler” olarak nitelendirerek, Budapeşte’nin bu tür söylemleri reddettiğini belirtti.Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/orban-ukraynayi-drujba-petrol-boru-hattini-acmaya-guc-kullanarak-zorlayacagiz-1104038937.html
ukrayna
macaristan
budapeşte
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143761_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_c258dcf939c78621add45ca538946b20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, viktor orban, ukrayna, macaristan, avrupa birliği, ab, budapeşte, ukrayna silahlı kuvvetleri, drujba petrol boru hattı, slovakya
vladimir zelenskiy, viktor orban, ukrayna, macaristan, avrupa birliği, ab, budapeşte, ukrayna silahlı kuvvetleri, drujba petrol boru hattı, slovakya
Zelenskiy’den Orban’a tehdit: Gerekirse adresini ordumuza veririz
Vladimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orbanı, AB’nin Kiev’e sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi halinde, adresini Ukrayna ordusuna vermekle tehdit etti.
Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı gazetecilerle yaptığı görüşmede Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı işaret ederek, AB’nin Ukrayna’ya sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi halinde, adresini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne vereceğini söyledi.
Umarız Avrupa Birliği’nde bir kişi 90 milyarı ya da bu 90 milyarın ilk dilimini bloke etmez. Ukraynalı askerlerin silaha ihtiyacı var. Aksi takdirde bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, bizim çocuklarımıza veririz; onlar da kendisini arar ve onunla anladığı dilden konuşurlar.
Zelenskiy isim vermese de bu sözleri, AB içinde Ukrayna’ya yönelik kredi paketini bloke eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a yönelik bir tehdit olarak yorumlandı.
Macaristan Başbakanı’nın danışmanı, Zelenskiy’in söz konusu ifadelerini “kabul edilemez tehditler” olarak nitelendirerek, Budapeşte’nin bu tür söylemleri reddettiğini belirtti.
Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.
Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.