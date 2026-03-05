https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/orban-ukraynayi-drujba-petrol-boru-hattini-acmaya-guc-kullanarak-zorlayacagiz-1104038937.html

Orban: Ukrayna’yı ‘Drujba’ petrol boru hattını açmaya güç kullanarak zorlayacağız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın ‘Drujba’ boru hattı üzerinden petrol transitini durdurmasına karşı “hiçbir taviz vermeyeceklerini” belirterek... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya yönelik petrol transitini durdurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında konuşan Orban, Budapeşte’nin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.Macaristan’ın bu süreçte Kiev’le hiçbir “pakt, anlaşma veya uzlaşıya” gitmeyeceğini belirten Orban, “petrol ambargosunu zorla deleceklerini” söyledi.Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.

