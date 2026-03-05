https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/orban-ukraynayi-drujba-petrol-boru-hattini-acmaya-guc-kullanarak-zorlayacagiz-1104038937.html
Orban: Ukrayna’yı ‘Drujba’ petrol boru hattını açmaya güç kullanarak zorlayacağız
Orban: Ukrayna’yı ‘Drujba’ petrol boru hattını açmaya güç kullanarak zorlayacağız
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın ‘Drujba’ boru hattı üzerinden petrol transitini durdurmasına karşı “hiçbir taviz vermeyeceklerini” belirterek... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T18:19+0300
2026-03-05T18:19+0300
2026-03-05T18:19+0300
dünya
viktor orban
macaristan
ukrayna
kiev
drujba petrol boru hattı
budapeşte
slovakya
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya yönelik petrol transitini durdurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında konuşan Orban, Budapeşte’nin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.Macaristan’ın bu süreçte Kiev’le hiçbir “pakt, anlaşma veya uzlaşıya” gitmeyeceğini belirten Orban, “petrol ambargosunu zorla deleceklerini” söyledi.Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/szijjarto-rusya-macaristana-enerji-kaynaklarini-eski-fiyatlardan-tedarik-edecek-1104014564.html
macaristan
ukrayna
kiev
budapeşte
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
viktor orban, macaristan, ukrayna, kiev, drujba petrol boru hattı, budapeşte, slovakya, ab
viktor orban, macaristan, ukrayna, kiev, drujba petrol boru hattı, budapeşte, slovakya, ab
Orban: Ukrayna’yı ‘Drujba’ petrol boru hattını açmaya güç kullanarak zorlayacağız
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın ‘Drujba’ boru hattı üzerinden petrol transitini durdurmasına karşı “hiçbir taviz vermeyeceklerini” belirterek, Budapeşte’nin siyasi ve mali baskı araçlarıyla Kiev’i sevkiyatları yeniden başlatmaya zorlayacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın ‘Drujba’ petrol boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya yönelik petrol transitini durdurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında konuşan Orban, Budapeşte’nin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.
Siyasi ve mali araçlarımız var ve bunları kullanarak Ukraynalılara, ‘Drujba’ boru hattının çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaları için katı baskı uygulayacağız. Açıkça söylemek istiyorum: Burada biz kazanacağız ve güç kullanarak kazanacağız.
Macaristan’ın bu süreçte Kiev’le hiçbir “pakt, anlaşma veya uzlaşıya” gitmeyeceğini belirten Orban, “petrol ambargosunu zorla deleceklerini” söyledi.
Macaristan ve Ukrayna arasındaki kriz, Kiev’in ocak ayı sonunda “Rus saldırılarının hatlara zarar verdiği” gerekçesiyle ‘Drujba’ üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını durdurmasıyla başlamıştı. Slovakya tarafı hattın teknik olarak faal olduğunu, durdurma kararının Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde siyasi baskı amacı taşıdığını savunuyor. Bratislava, buna karşılık acil elektrik akışı desteğini kesme kararı almıştı.
Macaristan, yaşanan gerilimin ardından AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi ve Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi paketini bloke ettiğini, ayrıca dizel yakıt ihracatını askıya aldığını açıklamıştı.