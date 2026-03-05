https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukselen-takimlar-belli-oldu-1104042474.html
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
22:52 05.03.2026 (güncellendi: 22:59 05.03.2026)
Türkiye Kupası’nda B Grubu’nun son haftası tamamlandı. Kupada çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Türkiye Kupası'nda B Grubu’nun son haftasında oynanan maçlarda Samsunspor, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek grup lideri oldu.
Konyaspor ise Eyüpspor’u 1-0 yenerek averajla ikinci sıradan çeyrek finale çıktı. Gençlerbirliği de Aliağa FK’yı 3-1 mağlup ederek en iyi üçüncü takım olarak tur atladı.
Diğer gruplardan ise A Grubu’nda Galatasaray, Trabzonspor ve en iyi üçüncü Alanyaspor, C Grubu’nda ise Beşiktaş ve Trabzonspor çeyrek finale yükseldi.