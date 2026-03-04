https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/szijjarto-rusya-macaristana-enerji-kaynaklarini-eski-fiyatlardan-tedarik-edecek-1104014564.html
Szijjarto: Rusya, Macaristan’a enerji kaynaklarını eski fiyatlardan tedarik edecek
Szijjarto: Rusya, Macaristan’a enerji kaynaklarını eski fiyatlardan tedarik edecek
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, enerji piyasasındaki değişimlere rağmen Macaristan’a enerji kaynaklarının... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T22:19+0300
2026-03-04T22:19+0300
2026-03-04T22:19+0300
dünya
peter szijjarto
vladimir putin
macaristan
rusya
petrol
gaz
tedarik
enerji kaynakları
enerji güvenliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555015_0:88:1240:786_1920x0_80_0_0_5e51ba25eedfe8a13b52fe868a4882bd.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası sosyal medyada yayınladığı video mesajında, Macaristan’ın enerji kaynaklarını mevcut sözleşmelerdeki fiyatlardan almaya devam edeceğine dair garanti aldığını belirtti.Ayrıca Szijjarto, Rusya ile Macaristan’ın, boru hatlarının çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda enerji kaynaklarının tedariki için alternatif yollar aramak konusunda anlaştığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/putin-kiev-mavi-akim-ve-turkakim-boru-hatlarina-yonelik-sabotaj-hazirliginda-turk-dostlarimizi-1104013721.html
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100555015_38:0:1203:874_1920x0_80_0_0_9dbe1bd0644cbdff789b053572725e4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
peter szijjarto, vladimir putin, macaristan, rusya, petrol, gaz, tedarik, enerji kaynakları, enerji güvenliği
peter szijjarto, vladimir putin, macaristan, rusya, petrol, gaz, tedarik, enerji kaynakları, enerji güvenliği
Szijjarto: Rusya, Macaristan’a enerji kaynaklarını eski fiyatlardan tedarik edecek
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, enerji piyasasındaki değişimlere rağmen Macaristan’a enerji kaynaklarının mevcut sözleşmelerdeki fiyatlardan tedarik edileceğine dair garanti aldığını açıkladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası sosyal medyada yayınladığı video mesajında, Macaristan’ın enerji kaynaklarını mevcut sözleşmelerdeki fiyatlardan almaya devam edeceğine dair garanti aldığını belirtti.
En önemlisi, Başkan Putin’den Rusya’nın Macaristan’a mevcut sözleşmeler kapsamında doğal gaz ve petrol tedariki için yeterli hacimlere sahip olduğuna dair garanti aldım. Uluslararası fiyat değişimlerinden bağımsız olarak, bu hacimleri aynı fiyattan alacağımıza dair güvence aldım. Bu, Macaristan’ın enerji güvenliğini sağlamak için kesinlikle gerekli bir adım.
Ayrıca Szijjarto, Rusya ile Macaristan’ın, boru hatlarının çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda enerji kaynaklarının tedariki için alternatif yollar aramak konusunda anlaştığını belirtti.
Ulaşım güzergahlarının çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda her zaman alternatif çözümler arayacağımız konusunda mutabık kaldık. Örneğin, petrolün boru hatlarıyla taşınması zorluklarla karşılaşmaya devam ederse, deniz yoluyla taşımacılık gibi seçenekleri değerlendireceğiz.