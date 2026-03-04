Türkiye
DÜNYA
Szijjarto: Rusya, Macaristan’a enerji kaynaklarını eski fiyatlardan tedarik edecek
Szijjarto: Rusya, Macaristan’a enerji kaynaklarını eski fiyatlardan tedarik edecek
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, enerji piyasasındaki değişimlere rağmen Macaristan’a enerji kaynaklarının... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası sosyal medyada yayınladığı video mesajında, Macaristan’ın enerji kaynaklarını mevcut sözleşmelerdeki fiyatlardan almaya devam edeceğine dair garanti aldığını belirtti.Ayrıca Szijjarto, Rusya ile Macaristan’ın, boru hatlarının çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda enerji kaynaklarının tedariki için alternatif yollar aramak konusunda anlaştığını belirtti.
Szijjarto: Rusya, Macaristan’a enerji kaynaklarını eski fiyatlardan tedarik edecek

22:19 04.03.2026
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, enerji piyasasındaki değişimlere rağmen Macaristan’a enerji kaynaklarının mevcut sözleşmelerdeki fiyatlardan tedarik edileceğine dair garanti aldığını açıkladı.
Ayrıca Szijjarto, Rusya ile Macaristan'ın, boru hatlarının çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda enerji kaynaklarının tedariki için alternatif yollar aramak konusunda anlaştığını belirtti.
En önemlisi, Başkan Putin’den Rusya’nın Macaristan’a mevcut sözleşmeler kapsamında doğal gaz ve petrol tedariki için yeterli hacimlere sahip olduğuna dair garanti aldım. Uluslararası fiyat değişimlerinden bağımsız olarak, bu hacimleri aynı fiyattan alacağımıza dair güvence aldım. Bu, Macaristan’ın enerji güvenliğini sağlamak için kesinlikle gerekli bir adım.
Ayrıca Szijjarto, Rusya ile Macaristan’ın, boru hatlarının çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda enerji kaynaklarının tedariki için alternatif yollar aramak konusunda anlaştığını belirtti.
Ulaşım güzergahlarının çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda her zaman alternatif çözümler arayacağımız konusunda mutabık kaldık. Örneğin, petrolün boru hatlarıyla taşınması zorluklarla karşılaşmaya devam ederse, deniz yoluyla taşımacılık gibi seçenekleri değerlendireceğiz.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
DÜNYA
Putin: Kiev, 'Mavi Akım' ve 'TürkAkım' boru hatlarına yönelik sabotaj hazırlığında, Türk dostlarımızı bilgilendirdik
21:06
DÜNYA
