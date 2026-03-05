https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/omer-halisdemirin-kizi-ozel-kuvvetler-komutanligina-atandi-bordo-beresini-takti--1104032063.html

Ömer Halisdemir'in kızı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandı: 'Bordo bere'sini taktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Kıdemlı Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandı. Teğmen Halisdemir, 'bordo beresi'ni taktı. Babasının görev yerine atandıAstsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı. Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve FETÖ mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak "bordo" beresini taktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almıştıTeğmen Halisdemir, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken de yanında yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/cumhurbaskani-erdogan-omer-halisdemirin-anitinin-onunde-dua-etti-1104015899.html

türki̇ye

