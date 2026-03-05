Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/omer-halisdemirin-kizi-ozel-kuvvetler-komutanligina-atandi-bordo-beresini-takti--1104032063.html
Ömer Halisdemir'in kızı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandı: 'Bordo bere'sini taktı
Ömer Halisdemir'in kızı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandı: 'Bordo bere'sini taktı
Sputnik Türkiye
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Kıdemlı Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T14:39+0300
2026-03-05T14:39+0300
türki̇ye
ömer halisdemir
özel kuvvetler komutanlığı
fetö
teğmen elif nur halisdemir
bordo bere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104031610_0:236:2804:1813_1920x0_80_0_0_a94c7e2bd70ba0111a05f21a797fe37f.jpg
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandı. Teğmen Halisdemir, 'bordo beresi'ni taktı. Babasının görev yerine atandıAstsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı. Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve FETÖ mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak "bordo" beresini taktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almıştıTeğmen Halisdemir, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken de yanında yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/cumhurbaskani-erdogan-omer-halisdemirin-anitinin-onunde-dua-etti-1104015899.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104031610_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_fef98332e916485490c11fcb9b922675.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ömer halisdemir, özel kuvvetler komutanlığı, fetö, teğmen elif nur halisdemir, bordo bere
ömer halisdemir, özel kuvvetler komutanlığı, fetö, teğmen elif nur halisdemir, bordo bere

Ömer Halisdemir'in kızı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandı: 'Bordo bere'sini taktı

14:39 05.03.2026
© TCCB / Mustafa Kamacıı Teğmen Elif Nur Halisdemir
ı Teğmen Elif Nur Halisdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Kıdemlı Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda göreve başladı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandı. Teğmen Halisdemir, 'bordo beresi'ni taktı.

Babasının görev yerine atandı

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı. Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve FETÖ mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak "bordo" beresini taktı.
© TCCB / Mustafa Kamacıı Teğmen Elif Nur Halisdemir
ı Teğmen Elif Nur Halisdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
ı Teğmen Elif Nur Halisdemir
© TCCB / Mustafa Kamacı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almıştı

Teğmen Halisdemir, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken de yanında yer almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti
Dün, 23:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала