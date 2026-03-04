https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/cumhurbaskani-erdogan-omer-halisdemirin-anitinin-onunde-dua-etti-1104015899.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir anıtı önünde dua etti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen 'Mehmetçik ile iftar' programına katıldı.Programın ardından Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti.Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.

