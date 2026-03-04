https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/cumhurbaskani-erdogan-omer-halisdemirin-anitinin-onunde-dua-etti-1104015899.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir anıtı önünde dua etti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen 'Mehmetçik ile iftar' programına katıldı.Programın ardından Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti.Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti
23:14 04.03.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir anıtı önünde dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen 'Mehmetçik ile iftar' programına katıldı.
Programın ardından Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti.
Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.