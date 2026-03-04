Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/cumhurbaskani-erdogan-omer-halisdemirin-anitinin-onunde-dua-etti-1104015899.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir anıtı önünde dua etti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T23:14+0300
2026-03-04T23:15+0300
türki̇ye
türkiye
ömer halisdemir
cevdet yılmaz
yaşar güler
özel kuvvetler komutanlığı
milli savunma bakanı
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104015726_0:316:2804:1893_1920x0_80_0_0_e3177107d8f86df2f359b1c96f493478.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen 'Mehmetçik ile iftar' programına katıldı.Programın ardından Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti.Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/erdogandan-imha-edilen-fuzeyle-ilgili-aciklama-nato-muttefikleriyle-yakin-istisare-icinde-her-turlu-1104013216.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104015726_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_0dfc549e0466f5f6fb6e1fbbfadcfe48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ömer halisdemir, cevdet yılmaz, yaşar güler, özel kuvvetler komutanlığı, milli savunma bakanı, recep tayyip erdoğan
türkiye, ömer halisdemir, cevdet yılmaz, yaşar güler, özel kuvvetler komutanlığı, milli savunma bakanı, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti

23:14 04.03.2026 (güncellendi: 23:15 04.03.2026)
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanı Erdoğan XCumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanı Erdoğan X
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir anıtı önünde dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen 'Mehmetçik ile iftar' programına katıldı.
Programın ardından Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir'in anıtının önünde dua etti.
Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
TÜRKİYE
Erdoğan'dan imha edilen füzeyle ilgili açıklama: 'NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz'
20:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала