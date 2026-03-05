https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iran-devrim-muhafizlari-israil-savunma-bakanligi-binasi-hiperonik-fuze-ile-vuruldu-1104017053.html

İran Devrim Muhafızları: İsrail Savunma Bakanlığı binası hiperonik füze ile vuruldu

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik saldırılar kapsamında Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı binası ile Ben-Gurion Havalimanı’nın hedef alındığını... 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T00:40+0300

dünya

i̇ran devrim muhafızları

i̇ran

i̇srail

i̇srail savunma bakanlığı

ortadoğu

tel aviv

ben gurion havalimanı

tasnim

İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail’e yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğini duyurdu. İran merkezli Tasnim haber ajansının, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun basın servisine dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı binası ve Ben-Gurion Havalimanı hipersonik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı.İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Gerçek Vaat-4 operasyonunun 17’nci dalgası kapsamında, ABD’nin THAAD hava savunma sistemini aşan hipersonik füzeler ve insansız hava araçlarıyla, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı binası ve Ben-Gurion Havalimanı’ndaki stratejik hedefler vurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

i̇ran

i̇srail

tel aviv

2026

i̇ran devrim muhafızları, i̇ran, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, ortadoğu, tel aviv, ben gurion havalimanı, tasnim