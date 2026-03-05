https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iran-devrim-muhafizlari-israil-savunma-bakanligi-binasi-hiperonik-fuze-ile-vuruldu-1104017053.html
İran Devrim Muhafızları: İsrail Savunma Bakanlığı binası hiperonik füze ile vuruldu
İran Devrim Muhafızları: İsrail Savunma Bakanlığı binası hiperonik füze ile vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırılar kapsamında Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası ile Ben-Gurion Havalimanı'nın hedef alındığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail’e yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğini duyurdu. İran merkezli Tasnim haber ajansının, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun basın servisine dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı binası ve Ben-Gurion Havalimanı hipersonik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı.İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Gerçek Vaat-4 operasyonunun 17’nci dalgası kapsamında, ABD’nin THAAD hava savunma sistemini aşan hipersonik füzeler ve insansız hava araçlarıyla, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı binası ve Ben-Gurion Havalimanı’ndaki stratejik hedefler vurulmuştur” ifadelerine yer verildi.
İran Devrim Muhafızları: İsrail Savunma Bakanlığı binası hiperonik füze ile vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik saldırılar kapsamında Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı binası ile Ben-Gurion Havalimanı’nın hedef alındığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail’e yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğini duyurdu. İran merkezli Tasnim haber ajansının, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun basın servisine dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı binası ve Ben-Gurion Havalimanı hipersonik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Gerçek Vaat-4 operasyonunun 17’nci dalgası kapsamında, ABD’nin THAAD hava savunma sistemini aşan hipersonik füzeler ve insansız hava araçlarıyla, Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı binası ve Ben-Gurion Havalimanı’ndaki stratejik hedefler vurulmuştur” ifadelerine yer verildi.