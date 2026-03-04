https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ispanya-yalanladi-abdnin-uslerimizi-kullanimi-konusunda-tutumumuz-zerre-kadar-degismedi-1104015583.html

İspanya yalanladı: 'ABD'nin üslerimizi kullanımı konusunda tutumumuz 'zerre kadar' değişmedi'

İspanya yalanladı: 'ABD'nin üslerimizi kullanımı konusunda tutumumuz 'zerre kadar' değişmedi'

İspanya Dışişleri Bakanı Albarez, Beyaz Saray'ın "İspanya ABD ile işbirliğini kabul etti" açıklamasını yalanladı. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez, Beyaz Saray'ın Madrid'in ABD ile askeri işbirliğine onay verdiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, hükümetin İspanyol topraklarında ABD üslerinin kullanımı konusundaki tutumunun 'zerre kadar' değişmediğini vurguladı.Yaptığı açıklamada Albarez, şu ifadeleri kullandı:İspanya Başbakanı Pedro Sanchez daha önce, ABD'nin İspanyol üslerini kullanma isteğini reddetmiş, bu reddin ise "savaşa hayır" tutumu ile ilgili olduğunu belirtmişti. Ardından Trump, İspanya ile tüm ticareti keseceğini söylemişti. Buna rağmen İspanya'dan geri adım gelmemişti.Ardından Beyaz Saray, İspanya'nın ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiğini öne sürmüştü.

