İspanya yalanladı: 'ABD'nin üslerimizi kullanımı konusunda tutumumuz 'zerre kadar' değişmedi'
İspanya Dışişleri Bakanı Albarez, Beyaz Saray'ın "İspanya ABD ile işbirliğini kabul etti" açıklamasını yalanladı. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T23:06+0300
2026-03-04T23:06+0300
2026-03-04T23:06+0300
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez, Beyaz Saray'ın Madrid'in ABD ile askeri işbirliğine onay verdiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, hükümetin İspanyol topraklarında ABD üslerinin kullanımı konusundaki tutumunun 'zerre kadar' değişmediğini vurguladı.Yaptığı açıklamada Albarez, şu ifadeleri kullandı:İspanya Başbakanı Pedro Sanchez daha önce, ABD'nin İspanyol üslerini kullanma isteğini reddetmiş, bu reddin ise "savaşa hayır" tutumu ile ilgili olduğunu belirtmişti. Ardından Trump, İspanya ile tüm ticareti keseceğini söylemişti. Buna rağmen İspanya'dan geri adım gelmemişti.Ardından Beyaz Saray, İspanya'nın ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiğini öne sürmüştü.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez, Beyaz Saray'ın Madrid'in ABD ile askeri işbirliğine onay verdiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, hükümetin İspanyol topraklarında ABD üslerinin kullanımı konusundaki tutumunun 'zerre kadar' değişmediğini vurguladı.
Yaptığı açıklamada Albarez, şu ifadeleri kullandı:
Bunu kesinlikle reddediyorum... İspanyol hükümetinin Ortadoğu'daki savaş ve İran'ın bombalanması, ayrıca üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu zerre kadar değişmedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez daha önce, ABD'nin İspanyol üslerini kullanma isteğini reddetmiş, bu reddin ise "savaşa hayır" tutumu ile ilgili olduğunu belirtmişti. Ardından Trump, İspanya ile tüm ticareti keseceğini söylemişti. Buna rağmen İspanya'dan geri adım gelmemişti.
Ardından Beyaz Saray, İspanya'nın ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiğini öne sürmüştü.