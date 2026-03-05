https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/gaziantep-fenerbahce-macinin-ardindan-gole-reaksiyon-verdik-top-bizde-kaldi-1104019514.html
Gaziantep-Fenerbahçe maçının ardından Göle: 'Reaksiyon verdik, top bizde kaldı'
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maçta baştan sona üstün... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maçta baştan sona üstün oynadıklarını söyledi.
Ziraat Kupa maçında gol şov yapan Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
"Maçın başından sonuna kadar üst düzey performans gösteren oyuncularımızı tebrik ediyorum." diyen Göle, şunları kaydetti:
"Maçtan önce istediklerimizi dört dörtlük yerine getirdiler. İlk yarıda, maçın ilk 3-4 dakikasında bir sıkıntımız oldu. Ama sonrasında oyununun kontrolünü tamamen ele geçirdik ve ikinci topları kazanmaya başladık. Reaksiyon verdik, top bizde kaldı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."
Sarı-lacivertli takım grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselirken, Gaziantep temsilcisi ise kupaya veda etti.
15. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Levent Mercan'ın sert vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın müdahalesiyle top üst direkten kornere çıktı.
33. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Kerem'in tekrar ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Musaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın sert vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan, meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
52. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Cherif'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin önce ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.
79. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Brown'un yerden pasında topla buluşan Nene'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3
85. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahasında Brown, kontrol ettiği topu filelere gönderdi: 0-4
Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-0 kazandı.