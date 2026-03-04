https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/fiba-kadinlar-avrupa-kupasinda-cimsa-cbk-mersin-finale-yukseldi-1104016537.html
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek finale yükseldi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi. Tur atlayan Mersin ekibinde oyuncular müsabaka sonrası sevinç yaşadı.Mersin ekibi, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
