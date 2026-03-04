Türkiye
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek finale yükseldi.
2026-03-04T23:54+0300
2026-03-04T23:54+0300
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi. Tur atlayan Mersin ekibinde oyuncular müsabaka sonrası sevinç yaşadı.Mersin ekibi, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek finale yükseldi.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi. Tur atlayan Mersin ekibinde oyuncular müsabaka sonrası sevinç yaşadı.
Mersin ekibi, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
