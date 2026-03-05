FIFA, onay verdi: Dünya Kupası’nda maç duracak, reklam çıkacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/fifa-onay-verdi-dunya-kupasinda-mac-duracak-reklam-cikacak-1104042162.html

FIFA, bu yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarında su molaları sırasında reklam gösterilmesine izin verdi. 05.03.2026

Kuzey Amerika’daki yüksek sıcaklıklar nedeniyle FIFA, Dünya Kupası'nda her yarıda 3’er dakikalık su molaları uygulanacağını duyurdu.Molalarda reklam gösterilmesine de izin verildi. Yayıncılar, FIFA sponsorlarının reklamlarını sınırlı gösterecek bölünmüş ekran veya her türlü reklamın gösterileceği tam ekran seçeneklerinden birini kullanabilecek.Yayıncılar, su molası düdüğünden itibaren ilk 20 saniye reklam başlatamayacak, oyuna dönüşten en az 30 saniye önce tekrar maça dönmek zorunda kalacak.FIFA, bu yazki finallerde tüm maçlarda uygulanmasının turnuva boyunca eşitlik ve tutarlılık sağlamak için olduğunu belirtti.

