2026 Dünya Kupası biletlerine 500 milyondan fazla rekor talep: En çok iki ülkenin maçına bilet aranıyor

FIFA, bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası için 500 milyonun üzerinde bilet talebi alındığını açıkladı. Rekor başvuru, 48 takımla ilk kez oynanacak turnuvaya... 16.01.2026

FIFA, bu yıl düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 500 milyonun üzerinde bilet talebi alındığını açıklayarak dünya spor tarihinde bir rekora imza atıldığını duyurdu. Futbolun en büyük organizasyonuna gösterilen bu yoğun ilgi, 48 takımın katılımıyla ilk kez düzenlenecek turnuva ABD, Meksika ve Kanada'da yapılacak. 2026 Dünya Kupası, hem formatı hem de organizasyon ölçeğiyle tarihe geçmeye hazırlanıyor. FIFA’nın paylaştığı verilere göre, bilet talepleri ev sahibi ülkelerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından rekor seviyeye ulaştı.Küresel talepte bir maç zirvedeEv sahibi ülkeler dışında en fazla bilet başvurusu yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya oldu. Özellikle Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen yoğun talep dikkat çekti.11 Aralık – 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen üçüncü satış aşamasında, bazı karşılaşmalar diğer maçlara göre açık ara öne çıktı. Bu dönemde en çok talep gören maçlar şöyle sıralandı:Özellikle Kolombiya – Portekiz karşılaşması, üçüncü satış aşamasında en fazla talep edilen maç olarak öne çıktı.Bilet Fiyatları tartışma yaratmıştıFIFA’nın bilet fiyatlandırma politikası ise kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bazı kategorilerde bilet fiyatlarının 8 bin 680 dolara kadar çıkması eleştirilerin odağına yerleşti.Gelen tepkiler üzerine FIFA, turnuvaya katılan 48 ülkenin federasyonuna her maç için 60 dolarlık uygun fiyatlı biletler sağlanacağını açıkladı. Bu özel kategorideki biletlerin, federasyonların kendi kriterleri doğrultusunda sadık taraftarlara dağıtılacağı belirtildi.Maçlara göre standart bilet fiyatları ise şu aralıklarda belirlendi:Kura sonuçları Şubat başında açıklanacakTalebin arzın çok üzerinde olması nedeniyle biletler kura yöntemiyle sahiplerini bulacak. Başvuru yapan taraftarlara sonuçlar, en erken 5 Şubat tarihinden itibaren e-posta yoluyla bildirilecek.Kurada bilet kazanan futbolseverlerin ödemeleri, başvuru sırasında tanımlanan kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilecek. Bu aşamada bilet alamayan taraftarlar için ise turnuvaya yakın bir tarihte “son dakika satış” sürecinin başlatılması planlanıyor.

