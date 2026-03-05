Türkiye
EGM, ikinci el alışveriş için uyardı: Dolandırıcılığa karşı 5 önlem
EGM, ikinci el alışveriş için uyardı: Dolandırıcılığa karşı 5 önlem
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ikinci el eşya alımlarında dolandırıcılığa karşı halkı uyardı. Mağduriyet yaşamamak için kapora göndermemek, görmeden ödeme... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ikinci el eşya alımlarında dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.Sosyal medya paylaşımında, 'acil satılık', 'şehir dışına çıkıyorum', 'ihtiyaçtan satıyorum' gibi ilanların dolandırıcılar tarafından sıkça kullanıldığı belirtildi.EGM, mağduriyet yaşamamak için kapora göndermemeyi, görmeden ödeme yapmamayı, kişisel bilgileri paylaşmamayı ve güvenli ödeme yöntemleri kullanmayı tavsiye etti.
21:36 05.03.2026
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ikinci el eşya alımlarında dolandırıcılığa karşı halkı uyardı. Mağduriyet yaşamamak için kapora göndermemek, görmeden ödeme yapmamak, kişisel bilgileri paylaşmamak ve güvenli ödeme yöntemleri kullanmak gerektiği vurgulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ikinci el eşya alımlarında dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.
Sosyal medya paylaşımında, 'acil satılık', 'şehir dışına çıkıyorum', 'ihtiyaçtan satıyorum' gibi ilanların dolandırıcılar tarafından sıkça kullanıldığı belirtildi.
EGM, mağduriyet yaşamamak için kapora göndermemeyi, görmeden ödeme yapmamayı, kişisel bilgileri paylaşmamayı ve güvenli ödeme yöntemleri kullanmayı tavsiye etti.
