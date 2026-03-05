https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/egm-ikinci-el-alisveris-icin-uyardi-dolandiriciliga-karsi-5-onlem-1104041664.html

EGM, ikinci el alışveriş için uyardı: Dolandırıcılığa karşı 5 önlem

05.03.2026

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ikinci el eşya alımlarında dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.Sosyal medya paylaşımında, 'acil satılık', 'şehir dışına çıkıyorum', 'ihtiyaçtan satıyorum' gibi ilanların dolandırıcılar tarafından sıkça kullanıldığı belirtildi.EGM, mağduriyet yaşamamak için kapora göndermemeyi, görmeden ödeme yapmamayı, kişisel bilgileri paylaşmamayı ve güvenli ödeme yöntemleri kullanmayı tavsiye etti.

