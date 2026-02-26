https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/ocakta-sifir-arac-satislari-yukseldi-ikinci-el-otomobil-piyasasi-fren-yapti-1103839847.html
Ocakta sıfır araç satışları yükseldi: İkinci el otomobil piyasası fren yaptı
Ocakta sıfır araç satışları yükseldi: İkinci el otomobil piyasası fren yaptı
Türkiye'de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.77 artarak 75 bin 362 adede ulaştı. İkinci... 26.02.2026
Quick Finans, SmartIQ iş birliğiyle hazırlanan 2. El Oto Raporu’nun ocak ayı verilerini açıkladı.Rapora göre, Türkiye’de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak 2026’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9.77 artarak 75 bin 362 adede yükseldi. Böylece ocak aylarında şimdiye kadarki en yüksek ikinci satış performansı kaydedildi. SUV modellerin payı yüzde 60.3’e çıkarken, hibrit ve elektrikli araçların toplam pazardaki oranı yüzde 49.2’ye ulaştı.İkinci el piyasasında ise ivme kaybı yaşandı. Ocakta ikinci el araç satışları yıllık bazda yüzde 10, aylık bazda yüzde 20 azalarak 300 bin 410 adet oldu. Satış hızındaki düşüş stok sürelerine de yansıdı; ortalama stokta kalma süresi 47 güne çıktı. Hafif ticari araç tarafında son üç ayda yüzde 14.4’lük daralma görüldü.Otomotivde üretim ve ihracat gerilerken ithalatta artış dikkat çekti. Toplam üretim yüzde 5.2 azalırken otomobil ihracatı yüzde 27.6 düştü. Buna karşılık toplam ithalat yüzde 5.1 arttı.İkinci el fiyatları ise yıllık yüzde 28-34 aralığında yükseldi. Artışın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 30.65’lik yıllık enflasyon oranıyla paralel olduğu ifade edildi.
Quick Finans, SmartIQ iş birliğiyle hazırlanan 2. El Oto Raporu’nun ocak ayı verilerini açıkladı.
Rapora göre, Türkiye’de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak 2026’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9.77 artarak 75 bin 362 adede yükseldi. Böylece ocak aylarında şimdiye kadarki en yüksek ikinci satış performansı kaydedildi. SUV modellerin payı yüzde 60.3’e çıkarken, hibrit ve elektrikli araçların toplam pazardaki oranı yüzde 49.2’ye ulaştı.
İkinci el piyasasında ise ivme kaybı yaşandı. Ocakta ikinci el araç satışları yıllık bazda yüzde 10, aylık bazda yüzde 20 azalarak 300 bin 410 adet oldu. Satış hızındaki düşüş stok sürelerine de yansıdı; ortalama stokta kalma süresi 47 güne çıktı. Hafif ticari araç tarafında son üç ayda yüzde 14.4’lük daralma görüldü.
Otomotivde üretim ve ihracat gerilerken ithalatta artış dikkat çekti. Toplam üretim yüzde 5.2 azalırken otomobil ihracatı yüzde 27.6 düştü. Buna karşılık toplam ithalat yüzde 5.1 arttı.
İkinci el fiyatları ise yıllık yüzde 28-34 aralığında yükseldi. Artışın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 30.65’lik yıllık enflasyon oranıyla paralel olduğu ifade edildi.