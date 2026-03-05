Çatışmaların 6. günü: İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırıları devam ediyor, İran karşılık veriyor

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve karşı misillemeler devam ediyor. İsrail'in gece boyunca Lübnan ile İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme saldırıları 6. günde devam ediyor.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı.
Hatay'a düşen mühimmat parçasından sonra İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullah Zadeh, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
ABD Senatosu, Trump'ın İran saldırıları konusundaki eylemleri için Kongre'den izin almasını gerektirecek tasarıyı reddetti.
'Egemenliğinize saygı duyuyoruz'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ortadoğu'daki ülkelerde bulunan ABD üslerine saldırıları konusunda şu açıklamayı yaptı:
"Majesteleri, dost ve komşu devletlerin liderleri, sizinle birlikte diplomasi yoluyla savaşı önlemeye çalıştık. Ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırganlık bize kendimizi savunmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgede güvenlik ile istikrarın yalnızca bölge devletlerinin ortak çabalarıyla sağlanabileceğine inanıyoruz."
İspanya Dışişleri Bakanı Albarez, Beyaz Saray'ın "İspanya ABD ile işbirliğini kabul etti" açıklamasını yalanladı.
İran'da yönetim
İran Ruhani Lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesini takiben İran Anayasası'na göre geçici 3'lü Liderlik Konseyi yönetimi yürütüyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin, Liderlik Konseyi'nde görevine 1 Mart itibariyle başladı.