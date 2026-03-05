Türkiye
Çatışmaların 6. günü: İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırıları devam ediyor, İran karşılık veriyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar, 6'ncı gününe girdi. ABD, bir İran savaş gemisini batırdı. İran, Hamaney'in cenazesini... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T06:47+0300
2026-03-05T06:48+0300
dünya
06:47 05.03.2026 (güncellendi: 06:48 05.03.2026)
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar, 6'ncı gününe girdi. ABD, bir İran savaş gemisini batırdı. İran, Hamaney'in cenazesini erteledi. İsrail Lübnan ve İran'ı bombalamaya devam ediyor, İran karşılık veriyor.
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve karşı misillemeler devam ediyor. İsrail'in gece boyunca Lübnan ile İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme saldırıları 6. günde devam ediyor.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı.
Hatay'a düşen mühimmat parçasından sonra İran’ın Ankara Büyükelçisi Habibullah Zadeh, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
ABD Senatosu, Trump'ın İran saldırıları konusundaki eylemleri için Kongre'den izin almasını gerektirecek tasarıyı reddetti.

'Egemenliğinize saygı duyuyoruz'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ortadoğu'daki ülkelerde bulunan ABD üslerine saldırıları konusunda şu açıklamayı yaptı:
"Majesteleri, dost ve komşu devletlerin liderleri, sizinle birlikte diplomasi yoluyla savaşı önlemeye çalıştık. Ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırganlık bize kendimizi savunmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgede güvenlik ile istikrarın yalnızca bölge devletlerinin ortak çabalarıyla sağlanabileceğine inanıyoruz."
İspanya Dışişleri Bakanı Albarez, Beyaz Saray'ın "İspanya ABD ile işbirliğini kabul etti" açıklamasını yalanladı.

İran'da yönetim

İran Ruhani Lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesini takiben İran Anayasası'na göre geçici 3'lü Liderlik Konseyi yönetimi yürütüyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin, Liderlik Konseyi'nde görevine 1 Mart itibariyle başladı.

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

07:01 05.03.2026
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı
Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı. ABD'nin Doha Büyükelçiliği açıklamasında tahliyeye ilişkin uyarı yapıldı.
Açıklamada, "Her ihtimale karşı lütfen ABD Büyükelçiliğinin yakın çevresinden uzak durun" ifadesi kullanıldı.
06:59 05.03.2026
İsrail Lübnan'ın kuzeyinde bir evi hedef aldı: 2 ölü
İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail basınında çıkan haberlerde saldırıda Hamas yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi.
Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesinin yanı sıra el-Abd ve Hıreyk mahallelerinde hava saldırıları düzenledi.
Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.
Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.
Dahiye, Beyrut - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Hassan Ammar
