İki İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: İran Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri’ne çağrıldı

05.03.2026

2026-03-05T12:18+0300

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan’da havalimanı binasına ve bir okulun arazisine İran'a ait İHA’ların düşmesini kınadı.Bakanlığın açıklamasında, İran’dan gelen İHA’lardan birinin Nahçıcan Havalimanı binasına, diğerinin de Şekerabad köyündeki okulun yakınına düştüğü bildirildi.Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti topraklarından gerçekleştirilen ve havaalanı binasına zarar veren, iki sivili de yaralayan bu İHA saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz” ifadesi yer aldı.Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırının, uluslararası hukukun kural ve ilkelerine aykırı olduğunu ve bölgedeki gerilimin artmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Bakanlık, “İran İslam Cumhuriyeti'nden bu konuyu en kısa sürede açıklığa kavuşturmasını, gerekçeler sunmasını ve gelecekte bu tür olayların tekrarını önlemek için gereken acil önlemleri almasını talep ediyoruz” dedi.Azerbaycan’ın, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı, “İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mojtaba Demirçilu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran tarafına kararlı protesto iletilecek ve ilgili protesto notası gönderilecek” diye ekledi.

