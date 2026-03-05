https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iki-iran-ihasi-nahcivana-dustu-iran-buyukelcisi-azerbaycan-disislerine-cagrildi-1104026273.html
İki İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: İran Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri’ne çağrıldı
İki İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: İran Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri’ne çağrıldı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan, İran insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T12:18+0300
2026-03-05T12:18+0300
2026-03-05T12:29+0300
dünya
azerbaycan
nahçıvan
i̇ran
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
azerbaycan dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097533041_0:61:1178:724_1920x0_80_0_0_93f09a123dd6bedee0e811c31b099238.png
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan’da havalimanı binasına ve bir okulun arazisine İran'a ait İHA’ların düşmesini kınadı.Bakanlığın açıklamasında, İran’dan gelen İHA’lardan birinin Nahçıcan Havalimanı binasına, diğerinin de Şekerabad köyündeki okulun yakınına düştüğü bildirildi.Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti topraklarından gerçekleştirilen ve havaalanı binasına zarar veren, iki sivili de yaralayan bu İHA saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz” ifadesi yer aldı.Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırının, uluslararası hukukun kural ve ilkelerine aykırı olduğunu ve bölgedeki gerilimin artmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Bakanlık, “İran İslam Cumhuriyeti'nden bu konuyu en kısa sürede açıklığa kavuşturmasını, gerekçeler sunmasını ve gelecekte bu tür olayların tekrarını önlemek için gereken acil önlemleri almasını talep ediyoruz” dedi.Azerbaycan’ın, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı, “İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mojtaba Demirçilu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran tarafına kararlı protesto iletilecek ve ilgili protesto notası gönderilecek” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/catismalarin-6-gunu-israilin-lubnan-ve-irana-saldirilari-devam-ediyor-iran-karsilik-veriyor-1104018360.html
azerbaycan
nahçıvan
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097533041_67:0:1112:784_1920x0_80_0_0_b1a9f7b8a041cd71888d9415ae3c9317.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
azerbaycan, nahçıvan, i̇ran, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), azerbaycan dışişleri bakanlığı
azerbaycan, nahçıvan, i̇ran, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), azerbaycan dışişleri bakanlığı
İki İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: İran Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri’ne çağrıldı
12:18 05.03.2026 (güncellendi: 12:29 05.03.2026)
Azerbaycan, İran insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan’da havalimanı binasına ve bir okulun arazisine İran'a ait İHA’ların düşmesini kınadı.
Bakanlığın açıklamasında, İran’dan gelen İHA’lardan birinin Nahçıcan Havalimanı binasına, diğerinin de Şekerabad köyündeki okulun yakınına düştüğü bildirildi.
Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti topraklarından gerçekleştirilen ve havaalanı binasına zarar veren, iki sivili de yaralayan bu İHA saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz” ifadesi yer aldı.
Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırının, uluslararası hukukun kural ve ilkelerine aykırı olduğunu ve bölgedeki gerilimin artmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Bakanlık, “İran İslam Cumhuriyeti'nden bu konuyu en kısa sürede açıklığa kavuşturmasını, gerekçeler sunmasını ve gelecekte bu tür olayların tekrarını önlemek için gereken acil önlemleri almasını talep ediyoruz” dedi.
Azerbaycan’ın, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı, “İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mojtaba Demirçilu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran tarafına kararlı protesto iletilecek ve ilgili protesto notası gönderilecek” diye ekledi.