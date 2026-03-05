Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/iki-iran-ihasi-nahcivana-dustu-iran-buyukelcisi-azerbaycan-disislerine-cagrildi-1104026273.html
İki İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: İran Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri’ne çağrıldı
İki İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: İran Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri’ne çağrıldı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan, İran insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti. 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T12:18+0300
2026-03-05T12:29+0300
dünya
azerbaycan
nahçıvan
i̇ran
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
azerbaycan dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097533041_0:61:1178:724_1920x0_80_0_0_93f09a123dd6bedee0e811c31b099238.png
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan’da havalimanı binasına ve bir okulun arazisine İran'a ait İHA’ların düşmesini kınadı.Bakanlığın açıklamasında, İran’dan gelen İHA’lardan birinin Nahçıcan Havalimanı binasına, diğerinin de Şekerabad köyündeki okulun yakınına düştüğü bildirildi.Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti topraklarından gerçekleştirilen ve havaalanı binasına zarar veren, iki sivili de yaralayan bu İHA saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz” ifadesi yer aldı.Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırının, uluslararası hukukun kural ve ilkelerine aykırı olduğunu ve bölgedeki gerilimin artmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Bakanlık, “İran İslam Cumhuriyeti'nden bu konuyu en kısa sürede açıklığa kavuşturmasını, gerekçeler sunmasını ve gelecekte bu tür olayların tekrarını önlemek için gereken acil önlemleri almasını talep ediyoruz” dedi.Azerbaycan’ın, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı, “İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mojtaba Demirçilu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran tarafına kararlı protesto iletilecek ve ilgili protesto notası gönderilecek” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/catismalarin-6-gunu-israilin-lubnan-ve-irana-saldirilari-devam-ediyor-iran-karsilik-veriyor-1104018360.html
azerbaycan
nahçıvan
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097533041_67:0:1112:784_1920x0_80_0_0_b1a9f7b8a041cd71888d9415ae3c9317.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
azerbaycan, nahçıvan, i̇ran, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), azerbaycan dışişleri bakanlığı
azerbaycan, nahçıvan, i̇ran, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), azerbaycan dışişleri bakanlığı

İki İran İHA’sı Nahçıvan’a düştü: İran Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri’ne çağrıldı

12:18 05.03.2026 (güncellendi: 12:29 05.03.2026)
© Sputnik / Мурад ОруджевAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Abone ol
Azerbaycan, İran insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olaya karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan’da havalimanı binasına ve bir okulun arazisine İran'a ait İHA’ların düşmesini kınadı.
Bakanlığın açıklamasında, İran’dan gelen İHA’lardan birinin Nahçıcan Havalimanı binasına, diğerinin de Şekerabad köyündeki okulun yakınına düştüğü bildirildi.
Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti topraklarından gerçekleştirilen ve havaalanı binasına zarar veren, iki sivili de yaralayan bu İHA saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz” ifadesi yer aldı.
Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırının, uluslararası hukukun kural ve ilkelerine aykırı olduğunu ve bölgedeki gerilimin artmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Bakanlık, “İran İslam Cumhuriyeti'nden bu konuyu en kısa sürede açıklığa kavuşturmasını, gerekçeler sunmasını ve gelecekte bu tür olayların tekrarını önlemek için gereken acil önlemleri almasını talep ediyoruz” dedi.
Azerbaycan’ın, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı, “İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mojtaba Demirçilu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran tarafına kararlı protesto iletilecek ve ilgili protesto notası gönderilecek” diye ekledi.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Çatışmaların 6. günü: İsrail'in Lübnan ve İran'a saldırıları devam ediyor, İran karşılık veriyor
06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала