Fransa’dan ABD’ye stratejik destek: Orta Doğu’daki üsler ABD’ye açıldı
05.03.2026
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail’in İran’a saldırdığı ve İran’ın misilleme yaptığı Orta Doğu’da, ABD’ye Fransız üslerini geçici olarak kullanma izni verdi.Ulusal basının Genelkurmay kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Fransa, İran’a karşı Körfez ortaklarının korunmasına katkı sunmak için üslerini kullanıma açtı.Kaynaklar, ABD uçaklarının Orta Doğu’daki Fransız üslerinde bulunmasına geçici olarak izin verildiğini aktardı.İngiltere de daha önce bölgedeki üslerinin İran’a karşı kullanımına izin vermişti.ABD-İsrail saldırılarıİsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
