Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/fransadan-abdye-stratejik-destek-orta-dogudaki-usler-abdye-acildi-1104036286.html
Fransa’dan ABD’ye stratejik destek: Orta Doğu’daki üsler ABD’ye açıldı
Fransa’dan ABD’ye stratejik destek: Orta Doğu’daki üsler ABD’ye açıldı
Sputnik Türkiye
Fransa’nın, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası artan gerilim ortamında Orta Doğu’daki Fransız askeri üslerini ABD uçaklarının kullanımına geçici... 05.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-05T16:20+0300
2026-03-05T16:20+0300
dünya
abd
ortadoğu
ayetullah ali hamaney
i̇ran
i̇srail
genelkurmay
fransa
üs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104036080_0:107:2342:1424_1920x0_80_0_0_d4453b78f5ad100b99b20c330beb7390.jpg
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail’in İran’a saldırdığı ve İran’ın misilleme yaptığı Orta Doğu’da, ABD’ye Fransız üslerini geçici olarak kullanma izni verdi.Ulusal basının Genelkurmay kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Fransa, İran’a karşı Körfez ortaklarının korunmasına katkı sunmak için üslerini kullanıma açtı.Kaynaklar, ABD uçaklarının Orta Doğu’daki Fransız üslerinde bulunmasına geçici olarak izin verildiğini aktardı.İngiltere de daha önce bölgedeki üslerinin İran’a karşı kullanımına izin vermişti.ABD-İsrail saldırılarıİsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/rutte-nato-turkiyedeki-olay-nedeniyle-5-maddeyi-yururluge-koymayacak-1104033498.html
i̇ran
i̇srail
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104036080_152:0:2192:1530_1920x0_80_0_0_dd991de54f16ee0adbe10613fcec2012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, i̇ran, i̇srail, genelkurmay, fransa, üs
abd, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, i̇ran, i̇srail, genelkurmay, fransa, üs

Fransa’dan ABD’ye stratejik destek: Orta Doğu’daki üsler ABD’ye açıldı

16:20 05.03.2026
© Sputnik / Irina KalashnikovaUS President Donald Trump (left) and French President Emmanuel Macron
US President Donald Trump (left) and French President Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
© Sputnik / Irina Kalashnikova
Abone ol
Fransa’nın, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası artan gerilim ortamında Orta Doğu’daki Fransız askeri üslerini ABD uçaklarının kullanımına geçici olarak açtığı bildirildi.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail’in İran’a saldırdığı ve İran’ın misilleme yaptığı Orta Doğu’da, ABD’ye Fransız üslerini geçici olarak kullanma izni verdi.
Ulusal basının Genelkurmay kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Fransa, İran’a karşı Körfez ortaklarının korunmasına katkı sunmak için üslerini kullanıma açtı.
Kaynaklar, ABD uçaklarının Orta Doğu’daki Fransız üslerinde bulunmasına geçici olarak izin verildiğini aktardı.
İngiltere de daha önce bölgedeki üslerinin İran’a karşı kullanımına izin vermişti.

ABD-İsrail saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Suriye’nin Haseke iline bağlı Türkiye sınırına yakın Kamışlı ilçesinin Dımhıyye el-Kebire köyüne İran’a ait olduğu belirtilen bir balistik füze düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
DÜNYA
Rutte: NATO, Türkiye'deki olay nedeniyle 5. Maddeyi yürürlüğe koymayacak
14:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала