SON DAKİKA | 'Denizaltı saldırısı' sonrası İran savaş gemisi battı: 101 kayıp, 78 yaralı
Tapu işlemlerinde yeni dönem: Avukat zorunluluğu geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Yargı paketi kapsamında belli miktarı geçen tapu işlemlerinde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşündüklerini duyurdu. 04.03.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, belirli miktarı geçen tapu işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi düşündüklerini belirtti. 12. Yargı Paketi'nde bununla ilgili düzenleme talimatı verdiğini söyleyen Gürlek, "Tabii Meclisimiz de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz" dedi. 12. Yargı Paketi'nde getirilecekİstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, baro yönetiminin talepleri doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler için çalışma başlattıklarını söyledi.Bakan Gürlek, 20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkanı tanıdıklarını, uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdiklerini, tüm bu düzenlemelerin savunmayı güçlendiren avukatların yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli düzenlemeler olduğunu vurguladı. Kendisini Ankara'da ziyarete gelen İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ile avukatların taleplerini dinlediklerini ve yapılabilecek olanları 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşündüklerini aktaran Gürlek, bu düzenlemelerin devamının geleceğini söyledi. Gürlek, salondaki avukatlara müjdesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Tapu işlemlerinde yeni dönem: Avukat zorunluluğu geliyor

11:45 04.03.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Yargı paketi kapsamında belli miktarı geçen tapu işlemlerinde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşündüklerini duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, belirli miktarı geçen tapu işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi düşündüklerini belirtti. 12. Yargı Paketi'nde bununla ilgili düzenleme talimatı verdiğini söyleyen Gürlek, "Tabii Meclisimiz de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

12. Yargı Paketi'nde getirilecek

İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, baro yönetiminin talepleri doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler için çalışma başlattıklarını söyledi.
Bakan Gürlek, 20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkanı tanıdıklarını, uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdiklerini, tüm bu düzenlemelerin savunmayı güçlendiren avukatların yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli düzenlemeler olduğunu vurguladı. Kendisini Ankara'da ziyarete gelen İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ile avukatların taleplerini dinlediklerini ve yapılabilecek olanları 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşündüklerini aktaran Gürlek, bu düzenlemelerin devamının geleceğini söyledi. Gürlek, salondaki avukatlara müjdesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesi için biliyorsunuz temel hedeflerimizi belirledik. Ben müjdeyi verecektim ama biz inşallah 12. pakette, talimat da verdim şu an, yasal düzenleme de yapılacak, tabii Meclisimiz de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz. Bakın bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli bir işlem. Bu konuda da ben Hukuk Genel Müdürlüğümüze ve Hukuk İşleri Mevzuat Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. pakette belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat zorunluluğu getireceğiz."

