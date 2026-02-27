https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/vatandaslik-maasinda-sona-gelindi-ayrintilar-belli-oldu-9-bin-358-lira-alti-geliri-olana-maas-1103856557.html

Vatandaşlık maaşında sona gelindi, ayrıntılar belli oldu: 9 bin 358 lira altı geliri olana maaş verilecek

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programında" sona yaklaşıldı. Asgari ücretin üçte birinden az, yani 9 bin 358... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Dar gelirli haneleri desteklemeyi amaçlayan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programının ayrıntıları netleşmeye başladı. NTV'nin haberine göre program kapsamında, toplam hane geliri net asgari ücretin üçte birinin altında olan ailelere düzenli destek verilmesi planlanıyor.Mevcut asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 9 bin 358 liranın altında geliri olan aileler destek kapsamına alınabilecek.Şartlar ne olacak?Programdan yararlanmanın temel koşulunun, hane gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması olduğu belirtiliyor. Gelir tespiti, entegre dijital sistem üzerinden yapılacak. Hane ziyareti yapılmayacak; SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları gibi veriler ortak sistemde kontrol edilecek.Başvuranların sisteme kayıtlı olması zorunlu olacak ve programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek.Masada üç farklı destek modeliProgram kapsamında ailelere sağlanacak nakdi destek için üç farklı senaryo üzerinde çalışılıyor:Birinci senaryoİkinci senaryo Üçüncü senaryoHangi modelin uygulanacağına ilişkin nihai kararın yasal düzenleme sürecinde netleşmesi bekleniyor.Ödemeler tek kartta toplanacakPlanlamaya göre tüm sosyal yardımlar tek kart sistemi üzerinden verilecek. Desteklerin bir kısmı nakit olarak çekilebilecek, bir kısmı ise kart aracılığıyla gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçlarda indirimli kullanılabilecek.Başvurular e-Devlet üzerindenProgram için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması planlanıyor. Gelir testi ve uygunluk kontrolleri dijital entegrasyon sayesinde otomatik olarak yapılacak.Düzenlemeye ilişkin yasal hazırlıkların sürdüğü ve programın yasalaşmasının ardından uygulamaya geçileceği belirtiliyor.

