'Son İstasyon'da yakalandılar: Sahte 'araç muayene randevusu' vurgunu
'Son İstasyon'da yakalandılar: Sahte 'araç muayene randevusu' vurgunu
04.03.2026
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
tüvtürk
Diyarbakır merkezli 14 ilde TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandıran suç örgütü 'Son İstasyon' ismi verilen operasyonla çökertildi. Şüphelilerin işlem hacminin 810 milyon liraya ulaştığı belirtilirken 1 milyon liranın üzerinde maddi zarar tespit edildi. 25 kişi tutuklandı. Borç ödeme vaadiyle dolandırdılarTÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı öne sürülen suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sabit hatlar aracılığıyla ulaştıkları mağdurları "borç ödeme" vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.Mal varlıklarına el konulduİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yapılan incelemelerde şebekenin 23 eylem gerçekleştirdiği, toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon lira, tahmin edilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 lira olduğu tespit edildi. Adli makamların kararıyla şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Diyarbakır merkezli 14 ilde TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandıran suç örgütü 'Son İstasyon' ismi verilen operasyonla çökertildi. Şüphelilerin işlem hacminin 810 milyon liraya ulaştığı belirtilirken 1 milyon liranın üzerinde maddi zarar tespit edildi. 25 kişi tutuklandı.
Borç ödeme vaadiyle dolandırdılar
TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı öne sürülen suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sabit hatlar aracılığıyla ulaştıkları mağdurları "borç ödeme" vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Mal varlıklarına el konuldu
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yapılan incelemelerde şebekenin 23 eylem gerçekleştirdiği, toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon lira, tahmin edilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 lira olduğu tespit edildi. Adli makamların kararıyla şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.