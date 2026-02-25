https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/ev-alirken-metrekare-dolandiriciligi-evin-metrekaresini-brut-uzerinden-hesapliyorlar-1103784336.html

Ev alırken metrekare dolandırıcılığı: Evin metrekaresini brüt üzerinden hesaplıyorlar

25.02.2026

Gayrimenkul satışında evin metrekaresini farklı gösterme yöntemi sıkça uygulanır oldu.Ev alırken metrekareye dikkatEv sahibi olmak isteyenler, ayrıntılı araştırma yaptıktan sonra tapu işlemlerinde en önemli ayrıntıyı gözden kaçırıyor. NTV'nin haberine göre gözden kaçan net-brüt bilgileri ciddi maddi kayıplara neden oluyor.İlandaki metrekareyle gerçekte olan farklıBazı ilanlarda belirtilen metrekare ölçüsüyle dairenin gerçek metrekaresi arasında farklılıklar bulunabiliyor. Kimi ev sahibi, ilanı hazırlarken ortak alanları da metrekareye ekleyip daha büyük bir daire vaadiyle yanıltıcı bilgi veriyor.Sözleşmeden dönme hakkı sabitÖrneğin ilanda net 100 metrekare olan bir daire ekspertizi yapıldığında 75 metrekare olarak ölçülebiliyor. Uzmanlar, böyle ciddi bir farkta yapılması gerekenin sözleşmeden dönme hakkının kullanılması gerektiğini söylüyor.'Evinizi ölçün'Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak." dedi.Kapora geri alınır mı?Vatandaşın cayma hakkı, kaporasının iade hakkı hatta tazminat hakkının bile doğabileceğine işaret eden Aşa, "Ayıplı mal, ayıplı hizmet statüsüne giriyor." diye konuştu.

