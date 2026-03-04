https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/sis-istanbul-hava-trafigini-vurdu-bazi-ucaklar-havada-tur-atti-24u-baska-havalimanlarina-1103985789.html

Sis İstanbul hava trafiğini vurdu: Bazı uçaklar, havada tur attı, 24'ü başka havalimanlarına yönlendirildi

Sis İstanbul hava trafiğini vurdu: Bazı uçaklar, havada tur attı, 24'ü başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 13 uçak İstanbul Havalimanı'na, 11 uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi. Öte... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da erken saatlerden itibaren görülen sis, Anadolu Yakası'ndaki hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, havada tur atıp bekledi.Yakıt kritiğine giren 24 uçağın 13'ü İstanbul Havalimanı'na, 11'i de başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.Uçakların havalimanına inişine saat 09.55'ten itibaren izin verilmeye başlandı.Havalimanından yapılan kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi sorun yaşanmadığı öğrenildi.İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildiİstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği de duyuruldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir" bilgisi verildi.Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:"Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"

