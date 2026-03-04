Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1103985249.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T10:07+0300
2026-03-04T10:07+0300
türki̇ye
i̇stanbul
vapur
sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103985093_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_338e1bf569b629b0d4e9d8be9c64f070.jpg
İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.” bilgisi verildi.İptal edilen hatlar açıklandıAçıklamaya göre, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ic-bolgelerde-kar-kuzeyde-kuvvetli-yagis-ve-guneyde-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-bugun-hava-nasil-1103980693.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103985093_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de205ee93a6a2f0bd057cfd76a4cfe5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, vapur, sis
i̇stanbul, vapur, sis

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

10:07 04.03.2026
© AAİstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir" denildi.
İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.” bilgisi verildi.

İptal edilen hatlar açıklandı

Açıklamaya göre, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı’nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı”
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
YAŞAM
İç bölgelerde kar, kuzeyde kuvvetli yağış ve güneyde şiddetli rüzgar etkili olacak: Bugün hava nasıl?
07:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала