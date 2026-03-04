https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1103985249.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
04.03.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103985093_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_338e1bf569b629b0d4e9d8be9c64f070.jpg
İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.” bilgisi verildi.İptal edilen hatlar açıklandıAçıklamaya göre, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:
İptal edilen hatlar açıklandı

Açıklamaya göre, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:
İptal edilen hatlar açıklandı
Açıklamaya göre, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:
“Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
’nın Moda iskelesi
ne uğraması, Kadıköy-Sarıyer
ve İstinye-Çubuklu
hattı”