Sanchez: 'Sırf birinin misillemesinden kaçınmak için dünya için kötü olana ortak olmayacağız'
11:57 04.03.2026 (güncellendi: 12:13 04.03.2026)
© Burak AkbulutPedro Sanchez
© Burak Akbulut
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çarşamba günü ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısına karşı çıktığını bir kez daha vurgulayarak, çatışmanın milyonların hayatıyla “Rus ruleti oynamak” anlamına gelebileceği uyarısında bulundu. Sanchez İspanya'nın tutumunun "savaşa hayır" şeklinde özetledi.
Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İspanya’nın çatışmaya yönelik tutumu nedeniyle Madrid ile ticareti kesmekle tehdit etmesinin ardından açıklama yaptı. Sanchez, ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“İnsanlığın büyük felaketleri böyle başlar... Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız.”
Sanchez, bugünkü konuşmasında dünyanın sorunlarının çatışmalar ve bombalarla çözülemeyeceğini söyledi. Sanchez ayrıca şunları kaydetti:
“İspanyol hükümetinin tutumu şöyle özetlenebilir: ‘Savaşa hayır.’”
Sanchez ayrıca, Trump’ın ticaret tehditlerine gönderme yaparak şunları söyledi:
“Sırf birinin misillemesinden kaçınmak için dünya için kötü olan veya değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı bir şeye ortak olmayacağız.”
Sanchez, 2003'teki Irak savaşının cihatçı terörün yükselmesinden enerji fiyatlarının hızla artmasına kadar birçok olumsuz etkisi olduğunu hatırlatarak, İran’a yönelik saldırının sonuçlarının da aynı şekilde belirsiz olduğunu ve bunun daha adil bir uluslararası düzen yaratmayacağını savundu. Sanchez'in konuşmasından önemli başlıklar şöyle yer aldı:
"İran'a karşı savaş, daha adil bir uluslararası düzen, daha yüksek maaşlar, daha iyi kamu hizmetleri veya daha sağlıklı bir çevreye yol açmayacaktır."
"ABD yönetimini körü körüne ve kölece takip etmek saflıktır."
"Bazıları bu umut konusunda yalnız olduğumuzu söyleyebilir, ancak bu doğru değil. İspanya hükümeti olması gerekenlerin yanındadır; anne babalarımızın ve büyüklerimizin anayasamızda belirlediği değerlerin yanındadır. İspanya, Avrupa Birliği’nin kurucu ilkelerinin ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın yanındadır "
“İnsanların yaşamını iyileştirme görevini yerine getiremeyen liderlerin, kendi başarısızlıklarını gizlemek ve her zamanki birkaç kişinin cebini doldurmak için savaşın dumanını kullanması kesinlikle kabul edilemez”
Ne olmuştu?
ABD ve İsrail’in İran’ı bombalamasını pervasız ve yasa dışı olarak nitelendiren Sanchez’in dünkü açıklamalarının ardından iki NATO müttefiki arasındaki gerilim arttı.
Sanchez ayrıca ABD uçaklarının İran’a yönelik operasyonlar için İspanya’nın güneyindeki deniz ve hava üslerini kullandırtmayacaklarını belirtmişti.