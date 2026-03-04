Sanchez: 'Sırf birinin misillemesinden kaçınmak için dünya için kötü olana ortak olmayacağız'

"İran'a karşı savaş, daha adil bir uluslararası düzen, daha yüksek maaşlar, daha iyi kamu hizmetleri veya daha sağlıklı bir çevreye yol açmayacaktır."

"ABD yönetimini körü körüne ve kölece takip etmek saflıktır."

"Bazıları bu umut konusunda yalnız olduğumuzu söyleyebilir, ancak bu doğru değil. İspanya hükümeti olması gerekenlerin yanındadır; anne babalarımızın ve büyüklerimizin anayasamızda belirlediği değerlerin yanındadır. İspanya, Avrupa Birliği’nin kurucu ilkelerinin ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın yanındadır "

“İnsanların yaşamını iyileştirme görevini yerine getiremeyen liderlerin, kendi başarısızlıklarını gizlemek ve her zamanki birkaç kişinin cebini doldurmak için savaşın dumanını kullanması kesinlikle kabul edilemez”