Çatışmaların 5. günü: Körfez'de karşılıklı hava saldırıları devam ediyor, bölgedeki pek çok noktada dumanlar yükseliyor

İsrail, gece boyunca İran ve Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları devam ederken İran'ın misilleme saldırıları da 5. günde devam ediyor.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı.
ABD'nin Kuveyt, Suudi Arabistan ve İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerdeki elçilikleri kapanma kararı alırken özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden yabancı ülke vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları yükselirken ABD’de benzin fiyatları 2005’ten bu yana en büyük günlük artışı yaşadı.
İran'da yönetim
İran Ruhani Lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesini takiben İran Anayasası'na göre geçici 3'lü Liderlik Konseyi yönetimi yürütüyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin, Liderlik Konseyi'nde görevine 1 Mart itibariyle başladı.