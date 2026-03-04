Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/catismalarin-5-gunu-korfezde-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ediyor-bolgedeki-pek-cok-noktada-1103979838.html
Çatışmaların 5. günü: Körfez'de karşılıklı hava saldırıları devam ediyor, bölgedeki pek çok noktada dumanlar yükseliyor
Çatışmaların 5. günü: Körfez'de karşılıklı hava saldırıları devam ediyor, bölgedeki pek çok noktada dumanlar yükseliyor
İran ile nükleer müzakereler devam ederken İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı ve İran'ın İsrail ile bölge ülkelerindeki ABD üslerine karşılık vermesi... 04.03.2026
2026-03-04T07:05+0300
2026-03-04T07:05+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
abd
lübnan
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103979919_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_68056561c062241565070648114fae8b.jpg
i̇ran
i̇srail
abd
lübnan
i̇ran, i̇srail, abd, lübnan, ortadoğu, новый онлайн для белой редактуры
i̇ran, i̇srail, abd, lübnan, ortadoğu, новый онлайн для белой редактуры
3 Mart günü Tahran

Çatışmaların 5. günü: Körfez'de karşılıklı hava saldırıları devam ediyor, bölgedeki pek çok noktada dumanlar yükseliyor

07:05 04.03.2026
İran ile nükleer müzakereler devam ederken İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı ve İran'ın İsrail ile bölge ülkelerindeki ABD üslerine karşılık vermesi beşinci günde devam ediyor.
İsrail, gece boyunca İran ve Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları devam ederken İran'ın misilleme saldırıları da 5. günde devam ediyor.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı.
ABD'nin Kuveyt, Suudi Arabistan ve İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerdeki elçilikleri kapanma kararı alırken özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden yabancı ülke vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları yükselirken ABD’de benzin fiyatları 2005’ten bu yana en büyük günlük artışı yaşadı.

İran'da yönetim

İran Ruhani Lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesini takiben İran Anayasası'na göre geçici 3'lü Liderlik Konseyi yönetimi yürütüyor. İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin, Liderlik Konseyi'nde görevine 1 Mart itibariyle başladı.

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

07:27 04.03.2026
Asya piyasaları düşüşünü sürdürüyor
Ortadoğu’daki savaşın genişlemesi yatırımcıları tedirgin ederken, Çarşamba sabahı erken işlemlerde Asya piyasaları sert şekilde düşüş yaşandı.
Güney Kore: KOSPI endeksi, Salı günü %7,2 düşüşle kapandıktan sonra Çarşamba geç sabah saatlerinde %12,3 geriledi.
Japonya: Nikkei 225 endeksi %4,7 düştü.
Hong Kong: Hang Seng endeksi %3,1 geriledi.
Tayvan: TAIEX endeksi %3,9 düştü.
Borsa ekranı - Sputnik Türkiye
© AA
07:15 04.03.2026
İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
DÜNYA
Başbakan Yardımcısı Diaz: İspanya, saldırgan bir ülkeden gelen şantajı kabul etmeyecek
00:05
07:15 04.03.2026
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldığını duyurdu
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki askeri birlikleri ve Hayfa kentindeki bir askeri üssü füzelerle hedef aldığını açıkladı.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan sınırına yakın Yuval yerleşimi civarında bir grup askerin hedef alındığına işaret edildi.
İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.
07:13 04.03.2026
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları: 10 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi.
Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Aramun ve Sadiyat bölgelerindeki söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.
NNA, İsrail ordusunun ayrıca başkent Beyrut'un doğusundaki Hazmiye bölgesinde bir oteli hava saldırısıyla bombaladığını, bölgeye çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı.
İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı et-Tayri ve Kunin beldeleri yakınlarını da bir hava saldırısıyla hedef aldı.
Kurtarma ekipleri, İsrail saldırısı sonucu yıkılan Lübnan'ın güneyindeki liman kenti Sidon'daki enkazda çalışıyor, 3 Mart 2026. - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Mohammed Zaatari
