SON DAKİKA | Hamaney’in cenaze töreni ertelendi
Kremlin: Nükleer caydırıcılık, küresel güvenliğin temel taşı
Kremlin: Nükleer caydırıcılık, küresel güvenliğin temel taşı
Kremlin Sözcüsü Peskov, stratejik istikrara ilişkin müzakerelere Avrupa’daki nükleer güçlerin de katılması gerektiğini belirtti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, nükleer konuları değerlendirmek üzere ortak bir grup oluşturdukları yönündeki ortak açıklamayla ilgili bir soru üzerine Peskov, “Gerçekten de, nükleer caydırıcılık küresel güvenliğin temel taşı olmaya devam ediyor. Bu çok önemli” ifadesini kullandı.Nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini hatırlatan Rus yetkili, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer silahlanma görüşmelerinin, stratejik istikrar konusunu sadece ABD ile müzakere etmenin “kesinlikle mümkün olmadığını” bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları:
13:35 04.03.2026 (güncellendi: 13:36 04.03.2026)
© Sputnik / POOLDmitriy Peskov
© Sputnik / POOL
Kremlin Sözcüsü Peskov, stratejik istikrara ilişkin müzakerelere Avrupa’daki nükleer güçlerin de katılması gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, nükleer konuları değerlendirmek üzere ortak bir grup oluşturdukları yönündeki ortak açıklamayla ilgili bir soru üzerine Peskov, “Gerçekten de, nükleer caydırıcılık küresel güvenliğin temel taşı olmaya devam ediyor. Bu çok önemli” ifadesini kullandı.
Nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini hatırlatan Rus yetkili, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer silahlanma görüşmelerinin, stratejik istikrar konusunu sadece ABD ile müzakere etmeninkesinlikle mümkün olmadığını” bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.
Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları:
Ortadoğu'daki durum bağlamında, AB ülkelerinden Rusya'ya enerji arzını artırma talebi gelmedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kremlin’de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’yu kabul edecek. Görüşmede, Ukrayna’nın Drujba petrol boru hattını kasıtlı olarak kapatması konusu ele alınacak.
Rus petrolü alıcısı olan Slovakya ve Macaristan, Ukrayna’nın şantajı ile karşı karşıyalar.
