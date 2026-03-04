https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/kremlin-nukleer-caydiricilik-kuresel-guvenligin-temel-tasi-1103993240.html

Kremlin: Nükleer caydırıcılık, küresel güvenliğin temel taşı

Kremlin Sözcüsü Peskov, stratejik istikrara ilişkin müzakerelere Avrupa’daki nükleer güçlerin de katılması gerektiğini belirtti. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, nükleer konuları değerlendirmek üzere ortak bir grup oluşturdukları yönündeki ortak açıklamayla ilgili bir soru üzerine Peskov, “Gerçekten de, nükleer caydırıcılık küresel güvenliğin temel taşı olmaya devam ediyor. Bu çok önemli” ifadesini kullandı.Nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini hatırlatan Rus yetkili, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer silahlanma görüşmelerinin, stratejik istikrar konusunu sadece ABD ile müzakere etmenin “kesinlikle mümkün olmadığını” bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.Peskov’un diğer öne çıkan açıklamaları:

