Macaristan, Drujba’nın durumunu incelemek üzere bir komisyon kurdu

ukrayna kri̇zi̇

macaristan

viktor orban

ukrayna

vladimir zelenskiy

drujba petrol boru hattı

kuzey akım

rusya

avrupa

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, Rus ordusunun saldırısı sonucu kapatıldığı iddia edilen Drujba petrol boru hattının durumunu incelemek üzere bir komisyon kurduklarını duyurdu.Orban, “Gerçekleri araştırmak için bir komisyon kurma kararı aldık. Komisyonun görevi, Drujba petrol boru hattının sahadaki gerçek durumunu değerlendirmek. Zelenskiy'den denetçilerimizin Ukrayna'ya girip boru hattını incelemesine izin vermesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in, Rus enerji kaynaklarının Avrupa’ya girişine izin vermeyecekleri yönündeki açıklamasını hatırlatan Macar lider, “Dolayısıyla, Rus enerjisi kullanan her bir enerji tesisi Ukrayna sabotajının hedefi haline gelebilir. Ukraynalılar daha önce Kuzey Akım doğalgaz boru hattını da havaya uçurmuşlardı. Bu yüzden Macar enerji tesislerinin korunmasını güçlendirmeye karar verdik” dedi.Macar silahlı kuvvetlerinin enerji tesislerini korumak için 75 noktaya asker konuşlandırdığını bildiren Orban, “Kuzey Akım’da yaşananlar bizim başımıza gelmemeli” diye kaydetti.

macaristan

ukrayna

rusya

