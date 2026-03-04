https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/nukleer-baslik-tasima-kapasitesine-sahip-abd-minuteman-iii-fuzesini-test-etti-1103996633.html

Nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip: ABD, Minuteman III füzesini test etti

04.03.2026

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı’ndan (AFGSC) yapılan açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin planlı testinin gerçekleştirdiği ifade edildi.Test çalışmasının, dünyadaki mevcut olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığı iddia edildi. Füze, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Füzenin silahla donatılmadığı kaydedilirken iki adet test aşamasındaki geri dönüşlü aracı taşıdığı blirtildi.576. Test Filosu Komutanı Yarbay Carrie Ray, test sayesinde füze sisteminin bireysel bileşenlerini ve kullanımına ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirebildiklerini belirterek, “Çeşitli misyon profillerinin sürekli test edilmesi, tüm kıtalararası balistik füze filosunun performansını iyileştirme ve ABD nükleer üçlüsünün kara tabanlı bileşeninin azami şekilde hazır durumda olmasını sağlama fırsatını veriyor” dedi.Test sırasında, iki geri dönüşlü araç binlerce kilometre yol kat ederek Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Atolü'nde önceden belirlenmiş bir hedefe ulaştı. Elde edilen verilerin, Minuteman III sisteminin hassasiyetini ve güvenilirliğini değerlendirmek ve ABD stratejik kuvvetlerini daha da geliştirmek için kullanılacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/kremlin-nukleer-caydiricilik-kuresel-guvenligin-temel-tasi-1103993240.html

