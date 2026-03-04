Rusya Savunma Bakanlığı: Bin 100’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/rusya-savunma-bakanligi-bin-100den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103992151.html
Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1150 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 19 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler, mühimmat depoları, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta vuruldu.Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 204 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
13:01 04.03.2026 (güncellendi: 13:02 04.03.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1150 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 19 zırhlı savaş aracını imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler, mühimmat depoları, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 149 nokta vuruldu.
Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 204 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.