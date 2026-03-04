https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ispanyadan-almanyaya-sert-mesaj-abd-tehditleri-karsisinda-merzin-sessizligi-saskinlik-yaratti-1103992402.html
İspanya’dan Almanya’ya sert mesaj: ABD tehditleri karşısında Merz’in sessizliği şaşkınlık yarattı
İspanya’dan Almanya’ya sert mesaj: ABD tehditleri karşısında Merz’in sessizliği şaşkınlık yarattı
Sputnik Türkiye
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump’ın Madrid’e yönelik tehditleri karşısında Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T13:29+0300
2026-03-04T13:29+0300
2026-03-04T13:29+0300
dünya
abd
berlin
almanya
donald trump
haberler
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/16/1057787221_0:127:2000:1252_1920x0_80_0_0_c0493e8f2e62690425929ca31b192416.jpg
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rota ve Moron üsleri ve ABD-İspanya krizi başlıklarıyla gündeme gelen yeni diplomatik gerilimde dikkat çeken bir açıklama yaptı.Albares, Washington’ın Madrid’e yönelik sert tehditlerinin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz kalmasının İspanya’da şaşkınlıkla karşılandığını söyledi.TVE televizyonuna konuşan İspanyol bakan, ABD’nin açıklamaları karşısında Berlin’in tutumuna ilişkin bir soruya yanıt verirken, “Bu sözler karşısında şaşkınlığımızı elbette ilettim” ifadelerini kullandı.Krizin Fitilini ABD’nin üs talebi ateşlediDiplomatik gerilimin merkezinde ise ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri İran operasyonu için kullanma talebi bulunuyor.ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Madrid yönetiminin Rota ve Moron askeri üslerini ABD’nin İran’daki operasyonları için kullanıma açmayı reddetmesi üzerine İspanya’yı ticari anlaşmaları feshetmekle tehdit etmişti.Washington’ın bu çıkışı, Avrupa’da ABD’nin müttefiklerine yönelik baskı uyguladığı yönünde tartışmalara yol açtı.Albares: Merkel ve Scholz böyle davranmazdıİspanya Dışişleri Bakanı Albares, görev süresi boyunca üç farklı Alman başbakanıyla çalıştığını hatırlattı:Albares, özellikle Merkel ve Scholz dönemlerinde böyle bir durumun yaşanması halinde Berlin’in farklı bir tutum alacağını düşündüğünü söyledi.İspanyol bakan, bu iki liderin “farklı bir Avrupa ruhuna sahip olduklarını” vurgulayarak, Washington’ın açıklamaları karşısında Avrupa dayanışmasının daha güçlü hissedildiğini ima etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/denizalti-saldirisi-sonrasi-iran-savas-gemisi-batti-101-kayip-78-yarali-1103991419.html
abd
berlin
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/16/1057787221_80:0:1920:1380_1920x0_80_0_0_d193e3aca3633aa8c0794d236a200b85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, berlin, almanya, donald trump, haberler, avrupa
abd, berlin, almanya, donald trump, haberler, avrupa
İspanya’dan Almanya’ya sert mesaj: ABD tehditleri karşısında Merz’in sessizliği şaşkınlık yarattı
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump’ın Madrid’e yönelik tehditleri karşısında Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz kalmasına tepki gösterdi. Albares, Washington’ın İspanya’yı ticaret yaptırımlarıyla tehdit ettiği süreçte Berlin’in sessizliğinin Avrupa’da “şaşkınlık yarattığını” söyledi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rota ve Moron üsleri ve ABD-İspanya krizi başlıklarıyla gündeme gelen yeni diplomatik gerilimde dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Albares, Washington’ın Madrid’e yönelik sert tehditlerinin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz kalmasının İspanya’da şaşkınlıkla karşılandığını
söyledi.
TVE televizyonuna konuşan İspanyol bakan, ABD’nin
açıklamaları karşısında Berlin’in
tutumuna ilişkin bir soruya yanıt verirken, “Bu sözler karşısında şaşkınlığımızı elbette ilettim”
ifadelerini kullandı.
Krizin Fitilini ABD’nin üs talebi ateşledi
Diplomatik gerilimin merkezinde ise ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri İran operasyonu için kullanma talebi
bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump
, Salı günü yaptığı açıklamada, Madrid
yönetiminin Rota ve Moron askeri üslerini ABD’nin İran’daki operasyonları için kullanıma açmayı reddetmesi
üzerine İspanya’yı ticari anlaşmaları feshetmekle tehdit etmişti
.
Washington’ın bu çıkışı, Avrupa’da ABD’nin müttefiklerine yönelik baskı uyguladığı yönünde tartışmalara yol açtı.
Albares: Merkel ve Scholz böyle davranmazdı
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, görev süresi boyunca üç farklı Alman başbakanıyla çalıştığını hatırlattı:
Albares, özellikle Merkel ve Scholz dönemlerinde böyle bir durumun yaşanması halinde Berlin’in farklı bir tutum alacağını düşündüğünü söyledi.
İspanyol bakan, bu iki liderin “farklı bir Avrupa ruhuna sahip olduklarını”
vurgulayarak, Washington’ın
açıklamaları karşısında Avrupa dayanışmasının daha güçlü hissedildiğini
ima etti.