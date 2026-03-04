Türkiye
İspanya’dan Almanya’ya sert mesaj: ABD tehditleri karşısında Merz’in sessizliği şaşkınlık yarattı
İspanya’dan Almanya’ya sert mesaj: ABD tehditleri karşısında Merz’in sessizliği şaşkınlık yarattı
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump’ın Madrid’e yönelik tehditleri karşısında Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
İspanya’dan Almanya’ya sert mesaj: ABD tehditleri karşısında Merz’in sessizliği şaşkınlık yarattı

13:29 04.03.2026
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump’ın Madrid’e yönelik tehditleri karşısında Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz kalmasına tepki gösterdi. Albares, Washington’ın İspanya’yı ticaret yaptırımlarıyla tehdit ettiği süreçte Berlin’in sessizliğinin Avrupa’da “şaşkınlık yarattığını” söyledi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rota ve Moron üsleri ve ABD-İspanya krizi başlıklarıyla gündeme gelen yeni diplomatik gerilimde dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Albares, Washington’ın Madrid’e yönelik sert tehditlerinin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz kalmasının İspanya’da şaşkınlıkla karşılandığını söyledi.
TVE televizyonuna konuşan İspanyol bakan, ABD’nin açıklamaları karşısında Berlin’in tutumuna ilişkin bir soruya yanıt verirken, “Bu sözler karşısında şaşkınlığımızı elbette ilettim” ifadelerini kullandı.

Krizin Fitilini ABD’nin üs talebi ateşledi

Diplomatik gerilimin merkezinde ise ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri İran operasyonu için kullanma talebi bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Madrid yönetiminin Rota ve Moron askeri üslerini ABD’nin İran’daki operasyonları için kullanıma açmayı reddetmesi üzerine İspanya’yı ticari anlaşmaları feshetmekle tehdit etmişti.
Washington’ın bu çıkışı, Avrupa’da ABD’nin müttefiklerine yönelik baskı uyguladığı yönünde tartışmalara yol açtı.

Albares: Merkel ve Scholz böyle davranmazdı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, görev süresi boyunca üç farklı Alman başbakanıyla çalıştığını hatırlattı:
Angela Merkel
Olaf Scholz
Friedrich Merz
Albares, özellikle Merkel ve Scholz dönemlerinde böyle bir durumun yaşanması halinde Berlin’in farklı bir tutum alacağını düşündüğünü söyledi.
İspanyol bakan, bu iki liderin “farklı bir Avrupa ruhuna sahip olduklarını” vurgulayarak, Washington’ın açıklamaları karşısında Avrupa dayanışmasının daha güçlü hissedildiğini ima etti.
