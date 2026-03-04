https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/ispanyadan-almanyaya-sert-mesaj-abd-tehditleri-karsisinda-merzin-sessizligi-saskinlik-yaratti-1103992402.html

İspanya’dan Almanya’ya sert mesaj: ABD tehditleri karşısında Merz’in sessizliği şaşkınlık yarattı

Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump’ın Madrid’e yönelik tehditleri karşısında Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rota ve Moron üsleri ve ABD-İspanya krizi başlıklarıyla gündeme gelen yeni diplomatik gerilimde dikkat çeken bir açıklama yaptı.Albares, Washington’ın Madrid’e yönelik sert tehditlerinin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in sessiz kalmasının İspanya’da şaşkınlıkla karşılandığını söyledi.TVE televizyonuna konuşan İspanyol bakan, ABD’nin açıklamaları karşısında Berlin’in tutumuna ilişkin bir soruya yanıt verirken, “Bu sözler karşısında şaşkınlığımızı elbette ilettim” ifadelerini kullandı.Krizin Fitilini ABD’nin üs talebi ateşlediDiplomatik gerilimin merkezinde ise ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri İran operasyonu için kullanma talebi bulunuyor.ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Madrid yönetiminin Rota ve Moron askeri üslerini ABD’nin İran’daki operasyonları için kullanıma açmayı reddetmesi üzerine İspanya’yı ticari anlaşmaları feshetmekle tehdit etmişti.Washington’ın bu çıkışı, Avrupa’da ABD’nin müttefiklerine yönelik baskı uyguladığı yönünde tartışmalara yol açtı.Albares: Merkel ve Scholz böyle davranmazdıİspanya Dışişleri Bakanı Albares, görev süresi boyunca üç farklı Alman başbakanıyla çalıştığını hatırlattı:Albares, özellikle Merkel ve Scholz dönemlerinde böyle bir durumun yaşanması halinde Berlin’in farklı bir tutum alacağını düşündüğünü söyledi.İspanyol bakan, bu iki liderin “farklı bir Avrupa ruhuna sahip olduklarını” vurgulayarak, Washington’ın açıklamaları karşısında Avrupa dayanışmasının daha güçlü hissedildiğini ima etti.

