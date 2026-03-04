https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/filistinli-uzman-trump-savas-uzarsa-israili-devre-disi-birakarak-iranla-anlasabilir-1104004249.html

Filistinli uzman: Trump, savaş uzarsa İsrail’i devre dışı bırakarak İran’la anlaşabilir

Filistinli uzman: Trump, savaş uzarsa İsrail’i devre dışı bırakarak İran’la anlaşabilir

Akdeniz Bölgesel Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Wafiq Awad, İran’a karşı devam eden savaşın uzaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’i bypass... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Filistin merkezli Akdeniz Bölgesel Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Wafiq Awad, İran’a karşı sürdürülen savaş ve ABD Kongresi’nin bilgilendirilmesi konusundaki gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi. Awad, ABD iç politikasında savaşın ciddi bir baskı yarattığını ve Kongre’de bölünmeler yaşandığını vurguladı.Awad, ABD Kongresi içinde ciddi bir bölünme yaşandığını ve iç cephede Trump yönetiminin, İran’a karşı savaşın hukuki ve stratejik gerekçelerine yönelik geniş çaplı protesto ve itirazlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.Awad’a göre, Kongre’nin bazı üyeleri, ABD’ye yönelik doğrudan bir tehdit olmamasına rağmen savaş kararının yasama organına danışılmadan alınmasına ve yeterli hukuki dayanakların bulunmamasına karşı çıkıyor. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, İran’ın nükleer bomba hazırlığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını doğrulayan açıklamasına dikkat çeken Awad, savaşın ABD’nin mevcut ve uzun vadeli çıkarlarına zarar verebileceği konusunda Kongre üyelerinin uyarıda bulunduğunu kaydetti.Uzman, İsrail yanlısı lobinin Tel Aviv’e destek konusunda önemli bir etkisi olduğunu, ancak buna karşılık Amerikan kamuoyunun hassas ve inisiyatif alan bir tavır sergilediğini vurguladı.

