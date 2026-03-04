https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/filistinli-uzman-trump-savas-uzarsa-israili-devre-disi-birakarak-iranla-anlasabilir-1104004249.html
Filistinli uzman: Trump, savaş uzarsa İsrail’i devre dışı bırakarak İran’la anlaşabilir
Filistin merkezli Akdeniz Bölgesel Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Wafiq Awad, İran’a karşı sürdürülen savaş ve ABD Kongresi’nin bilgilendirilmesi konusundaki gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi. Awad, ABD iç politikasında savaşın ciddi bir baskı yarattığını ve Kongre’de bölünmeler yaşandığını vurguladı.Awad, ABD Kongresi içinde ciddi bir bölünme yaşandığını ve iç cephede Trump yönetiminin, İran’a karşı savaşın hukuki ve stratejik gerekçelerine yönelik geniş çaplı protesto ve itirazlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.Awad’a göre, Kongre’nin bazı üyeleri, ABD’ye yönelik doğrudan bir tehdit olmamasına rağmen savaş kararının yasama organına danışılmadan alınmasına ve yeterli hukuki dayanakların bulunmamasına karşı çıkıyor. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, İran’ın nükleer bomba hazırlığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını doğrulayan açıklamasına dikkat çeken Awad, savaşın ABD’nin mevcut ve uzun vadeli çıkarlarına zarar verebileceği konusunda Kongre üyelerinin uyarıda bulunduğunu kaydetti.Uzman, İsrail yanlısı lobinin Tel Aviv’e destek konusunda önemli bir etkisi olduğunu, ancak buna karşılık Amerikan kamuoyunun hassas ve inisiyatif alan bir tavır sergilediğini vurguladı.
Filistin merkezli Akdeniz Bölgesel Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed Wafiq Awad, İran’a karşı sürdürülen savaş ve ABD Kongresi’nin bilgilendirilmesi konusundaki gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi. Awad, ABD iç politikasında savaşın ciddi bir baskı yarattığını ve Kongre’de bölünmeler yaşandığını vurguladı.
Yaşananlar, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. ABD Başkanı Donald Trump, içine çekildiği bu savaşı bir an önce bitirmek istiyor. Eğer somut bir sonuç elde edemez ve çatışma uzarsa, İsrail’i devre dışı bırakarak İran’la bir anlaşmaya gidebilir.
Awad, ABD Kongresi içinde ciddi bir bölünme yaşandığını ve iç cephede Trump yönetiminin, İran’a karşı savaşın hukuki ve stratejik gerekçelerine yönelik geniş çaplı protesto ve itirazlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Amerikan kamuoyunun önemli bir kısmı, bu savaşın önleyici bir müdahale olarak sunulmasını kabul etmiyor. Bu durum, Kongre’deki tartışmaların niteliğini de yansıtıyor. Aslında bu savaşın lokomotifi İsrail’dir.
Awad’a göre, Kongre’nin bazı üyeleri, ABD’ye yönelik doğrudan bir tehdit olmamasına rağmen savaş kararının yasama organına danışılmadan alınmasına ve yeterli hukuki dayanakların bulunmamasına karşı çıkıyor. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, İran’ın nükleer bomba hazırlığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını doğrulayan açıklamasına dikkat çeken Awad, savaşın ABD’nin mevcut ve uzun vadeli çıkarlarına zarar verebileceği konusunda Kongre üyelerinin uyarıda bulunduğunu kaydetti.
Uzman, İsrail yanlısı lobinin Tel Aviv’e destek konusunda önemli bir etkisi olduğunu, ancak buna karşılık Amerikan kamuoyunun hassas ve inisiyatif alan bir tavır sergilediğini vurguladı.
Amerikan toplumunun büyük bir kısmı, bu savaşı öncelikle İsrail’in savaşı olarak görüyor. Ayrıca bazıları, bu çatışmanın Epstein skandalından dikkati dağıtmak için kullanıldığını düşünüyor ve ABD’nin yeni bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini istemiyor.