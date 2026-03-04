https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/hegseth-bu-savasi-istedigimiz-kadar-surdurebiliriz-burada-kurallari-biz-koyuyoruz-1104001781.html

Hegseth: Bu savaşı istediğimiz kadar sürdürebiliriz. Burada kuralları biz koyuyoruz

Hegseth: Bu savaşı istediğimiz kadar sürdürebiliriz. Burada kuralları biz koyuyoruz

04.03.2026

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon brifginde yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle: 'İran'da kız çocuklarına saldırı' sorusuna yanıtHegseth, saldırıların ilk gününde İran'da 165 kız çocuğunun ölümüne sebep olan saldırıya yönelik, "İran’ın güneyinde kız okuluna düzenlenen saldırı hakkında ne biliyorsunuz?" sorusuna "Araştırıyoruz. Biz elbette asla sivil hedefleri vurmayız" yanıtını verdi. BM İnsan Hakları Ofisi, dün ABD ve İsrail saldırılarıyla ilgili soruşturma çağrısı yapmıştı.

