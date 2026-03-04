https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/hegseth-bu-savasi-istedigimiz-kadar-surdurebiliriz-burada-kurallari-biz-koyuyoruz-1104001781.html
Hegseth: Bu savaşı istediğimiz kadar sürdürebiliriz. Burada kuralları biz koyuyoruz
Pentagon şefi Pete Hegseth, İran'a daha fazla kuvvet gidiyor. Gökyüzünde kontrolü ele geçirdik. Bu savaşı istediğimiz kadar sürdürebiliriz. Burada kuralları...
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon brifginde yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle: 'İran'da kız çocuklarına saldırı' sorusuna yanıtHegseth, saldırıların ilk gününde İran'da 165 kız çocuğunun ölümüne sebep olan saldırıya yönelik, "İran’ın güneyinde kız okuluna düzenlenen saldırı hakkında ne biliyorsunuz?" sorusuna "Araştırıyoruz. Biz elbette asla sivil hedefleri vurmayız" yanıtını verdi. BM İnsan Hakları Ofisi, dün ABD ve İsrail saldırılarıyla ilgili soruşturma çağrısı yapmıştı.
16:15 04.03.2026 (güncellendi: 16:55 04.03.2026)
Pentagon şefi Pete Hegseth, İran’a daha fazla kuvvet gidiyor. Gökyüzünde kontrolü ele geçirdik. Bu savaşı istediğimiz kadar sürdürebiliriz. Burada kuralları biz koyuyoruz’ ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon brifginde yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:
İran’a daha fazla kuvvet gidiyor. Gökyüzünde kontrolü ele geçirdik. Bu savaşı istediğimiz kadar sürdürebiliriz. Burada kuralları biz koyuyoruz.
Bu tamamlanmış bir operasyon değil henüz. ABD ve İsrail hem savaş güçleri hem de istihbaratı çok yakında İran’ı kontrol altına alacaktır.
Yeni lider seçecekleri kişi ya öldü ya saklanıyor onu bilmiyoruz, korkak olduğunu düşünüyoruz çünkü kendisinin.
Fars körfezinde de İran savaş gemileri artık denizin dibini boylamıştır. Hint okyanusunda da bir İran denizaltısını vurduğumuzu söyleyebiliriz. Bu, 2. Dünya Savaşı’ndan beri bir sualtı aracını batırmamız anlamına geliyor.
Amerika kazanmak için savaşır.
'İran'da kız çocuklarına saldırı' sorusuna yanıt
Hegseth, saldırıların ilk gününde İran'da 165 kız çocuğunun ölümüne sebep olan saldırıya yönelik, "İran’ın güneyinde kız okuluna düzenlenen saldırı hakkında ne biliyorsunuz?" sorusuna "Araştırıyoruz. Biz elbette asla sivil hedefleri vurmayız" yanıtını verdi.
BM İnsan Hakları Ofisi, dün ABD ve İsrail saldırılarıyla ilgili soruşturma çağrısı yapmıştı.