Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı
04.03.2026
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’ya konuk oldu.Maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti; 33. dakikada Anthony Musaba, 52’de Sidiki Cherif, 79’da Nene ve 86’da Archie Brown’un golleri getirdi.Bu sonuçla Fenerbahçe, grubunu 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’ya konuk oldu.
Maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti; 33. dakikada Anthony Musaba, 52’de Sidiki Cherif, 79’da Nene ve 86’da Archie Brown’un golleri getirdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe, grubunu 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.