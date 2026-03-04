Türkiye
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 04.03.2026
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Çaykur Rizespor’u evinde konuk etti.Siyah-beyazlılar karşılaşmaya hızlı başladı. 7. dakikada Murillo’nun golüyle öne geçen Beşiktaş, 38. dakikada Salih Uçan ve 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh’un golleriyle soyunma odasına 3-0 üstün girdi.İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Beşiktaş, 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın golüyle farkı dörde çıkardı. Konuk ekip Rizespor, 85. dakikada Papanikolaou'yla skoru belirledi.Bu sonucun ardından Beşiktaş, grubunu 10 puanla lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Çaykur Rizespor’u evinde konuk etti.
Siyah-beyazlılar karşılaşmaya hızlı başladı. 7. dakikada Murillo’nun golüyle öne geçen Beşiktaş, 38. dakikada Salih Uçan ve 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh’un golleriyle soyunma odasına 3-0 üstün girdi.
İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Beşiktaş, 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın golüyle farkı dörde çıkardı. Konuk ekip Rizespor, 85. dakikada Papanikolaou'yla skoru belirledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, grubunu 10 puanla lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
