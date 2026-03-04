https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/besiktas-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1104015198.html
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T22:37+0300
2026-03-04T22:37+0300
2026-03-04T22:37+0300
spor
beşiktaş
rizespor
çaykur rizespor
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104015020_0:45:2774:1605_1920x0_80_0_0_e1da52e9ced15368d7c7fff87afc4b58.jpg
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Çaykur Rizespor’u evinde konuk etti.Siyah-beyazlılar karşılaşmaya hızlı başladı. 7. dakikada Murillo’nun golüyle öne geçen Beşiktaş, 38. dakikada Salih Uçan ve 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh’un golleriyle soyunma odasına 3-0 üstün girdi.İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Beşiktaş, 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın golüyle farkı dörde çıkardı. Konuk ekip Rizespor, 85. dakikada Papanikolaou'yla skoru belirledi.Bu sonucun ardından Beşiktaş, grubunu 10 puanla lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/besiktasta-hyeon-gyu-oh-imza-toreni-duzenledi-stat-cevresinde-uzun-kuyruklar-olustu-1103841728.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104015020_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_78a4a675c69f98a0050fc46afeb64373.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, rizespor, çaykur rizespor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, rizespor, çaykur rizespor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Çaykur Rizespor’u evinde konuk etti.
Siyah-beyazlılar karşılaşmaya hızlı başladı. 7. dakikada Murillo’nun golüyle öne geçen Beşiktaş, 38. dakikada Salih Uçan ve 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh’un golleriyle soyunma odasına 3-0 üstün girdi.
İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Beşiktaş, 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın golüyle farkı dörde çıkardı. Konuk ekip Rizespor, 85. dakikada Papanikolaou'yla skoru belirledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, grubunu 10 puanla lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.