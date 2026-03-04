Türkiye
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/erdogandan-imha-edilen-fuzeyle-ilgili-aciklama-nato-muttefikleriyle-yakin-istisare-icinde-her-turlu-1104013216.html
Erdoğan'dan imha edilen füzeyle ilgili açıklama: 'NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz'
Erdoğan'dan imha edilen füzeyle ilgili açıklama: 'NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz'
Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu sabahki olayda... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T20:16+0300
2026-03-04T20:37+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen Mehmetçik ile İftar Programı'nda konuşma gerçekleştirdi.Konuşmasında İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz" dedi.
20:16 04.03.2026 (güncellendi: 20:37 04.03.2026)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen Mehmetçik ile İftar Programı'nda konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmasında İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan şunları söyledi:

Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz" dedi.
MSB: İran'dan ateşlenen, Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat imha edildi
