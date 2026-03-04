https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/msb-hava-sahamiza-yonelen-iran-balistik-muhimmati-imha-edildi-1103996745.html

MSB: İran'dan ateşlenen, Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat imha edildi

MSB: İran'dan ateşlenen, Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat imha edildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T14:39+0300

2026-03-04T14:39+0300

2026-03-04T15:06+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

i̇ran

türkiye

balistik

balistik füze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu balistik mühimmat Türk hava sahasına yönelmeden önce NATO’ya ait hava ve füze savunma sistemleri tarafından zamanında angaje edilerek havada imha edildi.İran'da ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

türki̇ye

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), i̇ran, türkiye, balistik, balistik füze