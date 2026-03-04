DMM, 'Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı' iddiasına yanıt verdi

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada resmi kurumlar tarafından bu yönde bir açıklama veya değerlendirme bulunmadığı vurgusu yapıldı. DMM'nin sosyal medya hesabından söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
12:18 04.03.2026 (güncellendi: 12:57 04.03.2026)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
© AA
DMM, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "BAE'nin, İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada resmi kurumlar tarafından bu yönde bir açıklama veya değerlendirme bulunmadığı vurgusu yapıldı.
DMM'nin sosyal medya hesabından söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."
