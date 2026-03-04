https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/dmm-birlesik-arap-emirliklerinin-irana-saldirmasi-durumunda-turkiye-icin-mesru-hedef-olacagi-1103989082.html
DMM, 'Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı' iddiasına yanıt verdi
DMM, 'Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
DMM, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "BAE'nin, İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" iddiasını yalanladı. 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T12:18+0300
2026-03-04T12:18+0300
2026-03-04T12:57+0300
türki̇ye
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
dezenformasyonla mücadele merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada resmi kurumlar tarafından bu yönde bir açıklama veya değerlendirme bulunmadığı vurgusu yapıldı. DMM'nin sosyal medya hesabından söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/dmm-turkiyenin-irana-saldiri-talimati-aldigi-iddialarina-yanit-verdi-1103978591.html
türki̇ye
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_cb531e6ccd434bff03c73f332f97a830.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, dezenformasyonla mücadele merkezi
birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, dezenformasyonla mücadele merkezi
DMM, 'Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı' iddiasına yanıt verdi
12:18 04.03.2026 (güncellendi: 12:57 04.03.2026)
DMM, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "BAE'nin, İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada resmi kurumlar tarafından bu yönde bir açıklama veya değerlendirme bulunmadığı vurgusu yapıldı.
DMM'nin sosyal medya hesabından söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."