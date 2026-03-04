Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
DMM, Türkiye'nin İran'a saldırı talimatı aldığı iddialarına yanıt verdi
DMM, Türkiye'nin İran'a saldırı talimatı aldığı iddialarına yanıt verdi
04.03.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi', 'Türkiye İran’a yönelik gizli bir askeri planın parçası' ve 'Türkiye, İran’a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti' yönündeki iddialara yanıt verdi.Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak dış politika ve güvenlik kararlarını yalnızca kendi iradesiyle belirlediği vurgulandı. Türkiye’nin İran’a karşı savaşa girmesi ya da bu kapsamda CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için herhangi bir şart öne sürmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
DMM, Türkiye'nin İran'a saldırı talimatı aldığı iddialarına yanıt verdi

© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
© AA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yayılan Türkiye’nin İran’a saldırı talimatı aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi', 'Türkiye İran’a yönelik gizli bir askeri planın parçası' ve 'Türkiye, İran’a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti' yönündeki iddialara yanıt verdi.
Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak dış politika ve güvenlik kararlarını yalnızca kendi iradesiyle belirlediği vurgulandı. Türkiye’nin İran’a karşı savaşa girmesi ya da bu kapsamda CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için herhangi bir şart öne sürmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Hamaney'in ardından Irak'ta ABD karşıtı gösteriler düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
Hamaney'in cenaze programı belli oldu
Dün, 22:33
