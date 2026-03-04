https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/bae-mahsur-kalan-17-binden-fazla-yolcu-tahliye-edildi-1103982523.html

BAE: Mahsur kalan 17 binden fazla yolcu tahliye edildi

BAE: Mahsur kalan 17 binden fazla yolcu tahliye edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle mahsur kalan 17 bin 498 yolcunun 60 uçuşla tahliye edildiğini açıkladı. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

BAE Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdullah bin Touq el-Marri, diğer bazı hükümet yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak havalimanlarındaki aksamalardan etkilenenler için uçuşlar düzenlediklerini söyleyen Marri, BAE'deki havalimanlarında ilk aşamada gerçekleştirdikleri 60 uçuşla 17 bin 498 yolcunun tahliye edildiğini belirtti.Marri, planladıkları 80'den fazla uçuşla 27 bini aşkın yolcunun tahliyesini gerçekleştireceklerine dikkati çekti.BAE Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Seyf Muhammed es-Suveydi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki hava trafiğini yeniden başlatma planlamasına değindi.Havalimanları, destek hizmetleri ve şirketlerin hazır olduğunun teyit edilmesinin ardından hava trafiğini başlatmayı planladıklarını vurgulayan Suveydi, şunları kaydetti:Suveydi, BAE'deki havaalanlarının kapanmasıyla mahsur kalan ve sayıları yaklaşık 20 bin olan yolcuların konaklamalarını üstlendiklerini ifade etti.

