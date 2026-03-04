https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/israil-iran-tarafindan-atanan-herhangi-bir-yeni-lider-ortadan-kaldirilmasi-gereken-bir-hedef-olacak-1103985381.html
İsrail: İran tarafından atanan herhangi bir yeni lider, ortadan kaldırılması gereken bir hedef olacak
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın iktidarındaki din adamları tarafından atanan herhangi yeni bir liderin 'ortadan kaldırılması gereken kesin bir hedef' olacağını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi: İran: 'Yeni ruhani liderin seçilmesi uzun sürmeyecek'Cumartesi günü ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarında İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney öldürülmüştü. Hamaney ölümünden önce resmi olarak halef ilan etmediği için İran'da, devlet işlerini yönetmesi için üç kişiden oluşan geçici bir Liderlik Konseyi oluşturuldu.Liderlik konseyi, Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir din adamından oluşur. Hamaney'in ölümü ardından Liderlik konseyine İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei getirildi.Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir'in İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür" ifadelerini kullanmıştı.İran'da dün, Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Moalemi'nin yaptığı açıklamada, yeni ruhani liderin seçilmesinin uzun sürmeyeceği belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın iktidarındaki din adamları tarafından atanan herhangi yeni bir liderin 'ortadan kaldırılması gereken kesin bir hedef' olacağını belirtti.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi:
İran rejimi tarafından atanan herhangi bir lider, ortadan kaldırılması gereken kesin bir hedef olacaktır. Başbakan ve ben, İsrail ordusuna ‘Aslanın Kükremesi’ Operasyonu'nun hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu görevi yerine getirmek için gerekli tüm önlemleri alması ve harekete geçmesi talimatını verdik.
Adının ne olduğu veya nerede saklandığı önemli değil.
Rejimin kapasitesini ortadan kaldırmak ve İran halkının onu devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli koşulları yaratmak amacıyla, Amerikalı ortaklarımızla birlikte tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz.
İran: 'Yeni ruhani liderin seçilmesi uzun sürmeyecek'
Cumartesi günü ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarında İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney öldürülmüştü. Hamaney ölümünden önce resmi olarak halef ilan etmediği için İran'da, devlet işlerini yönetmesi için üç kişiden oluşan geçici bir Liderlik Konseyi oluşturuldu.
Liderlik konseyi, Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir din adamından oluşur. Hamaney'in ölümü ardından Liderlik konseyine İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei getirildi.
Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir'in İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür" ifadelerini kullanmıştı.
İran'da dün, Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Moalemi'nin yaptığı açıklamada, yeni ruhani liderin seçilmesinin uzun sürmeyeceği belirtildi.