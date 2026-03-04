İsrail: İran tarafından atanan herhangi bir yeni lider, ortadan kaldırılması gereken bir hedef olacak

İran rejimi tarafından atanan herhangi bir lider, ortadan kaldırılması gereken kesin bir hedef olacaktır. Başbakan ve ben, İsrail ordusuna ‘Aslanın Kükremesi’ Operasyonu'nun hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu görevi yerine getirmek için gerekli tüm önlemleri alması ve harekete geçmesi talimatını verdik.

Adının ne olduğu veya nerede saklandığı önemli değil.

Rejimin kapasitesini ortadan kaldırmak ve İran halkının onu devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli koşulları yaratmak amacıyla, Amerikalı ortaklarımızla birlikte tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz.