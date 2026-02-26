Türkiye
Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh imza töreni düzenledi: Stat çevresinde uzun kuyruklar oluştu
Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş taraftarıyla imza töreninde bir araya geldi.Tüpraş Stadı’ndaki Kartal Yuvası Mağazası’nda düzenlenen etkinlikte 24 yaşındaki futbolcu, forma imzalayıp fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, genç oyuncuyla bir araya gelebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.Etkinliğe kulüp yöneticileri de katılırken, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtti. Uzak Doğu pazarıyla ilgili çalışmaların Oh transferiyle ivme kazandığını ifade eden Sarımermer, yurt dışı satışların sürdüğünü kaydetti.
Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh imza töreni düzenledi: Stat çevresinde uzun kuyruklar oluştu

Beşiktaş JK’ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, imza gününde taraftarlarla buluştu. Tüpraş Stadı’ndaki Kartal Yuvası Mağazası’nda düzenlenen etkinlikte siyah-beyazlı taraftarlar, genç oyuncuyla bir araya gelebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş taraftarıyla imza töreninde bir araya geldi.
Tüpraş Stadı’ndaki Kartal Yuvası Mağazası’nda düzenlenen etkinlikte 24 yaşındaki futbolcu, forma imzalayıp fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, genç oyuncuyla bir araya gelebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Etkinliğe kulüp yöneticileri de katılırken, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtti. Uzak Doğu pazarıyla ilgili çalışmaların Oh transferiyle ivme kazandığını ifade eden Sarımermer, yurt dışı satışların sürdüğünü kaydetti.
