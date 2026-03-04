https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/belediye-gelirlerinde-yeni-donem-sanayi-ve-turizm-merkezlerine-oncelik-1103998794.html

Belediye gelirlerinde yeni dönem: Sanayi ve turizm merkezlerine öncelik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle belediyeler nüfus büyüklüklerine göre yeniden gruplandırıldı. 2025 yılı nüfus... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.Belediyeler yeniden gruplandırıldıYayımlanan tebliğle belediyeler, nüfus büyüklükleri ile ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumları dikkate alınarak yeniden gruplandırıldı.Buna göre belediyeler nüfuslarına göre beş ayrı gruba ayrıldı. Nüfusu 250.000'in üzerinde olan belediyeler birinci grupta yer alırken, 100.001 ile 250.000 arasındaki belediyeler ikinci grup, 50.001 ile 100.000 arasındaki belediyeler üçüncü grup, 10.001 ile 50.000 arasındaki belediyeler dördüncü grup ve nüfusu 10.000'e kadar olan belediyeler ise beşinci grup olarak belirlendi.Tebliğde ayrıca sanayi, ticaret veya turizm açısından önem taşıyan belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyelerin, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilebileceği ifade edildi. Nüfusu 100.001'in altında olan il merkezi belediyelerin ise ikinci grup olarak değerlendirileceği belirtildi.Belediyelerin nüfuslarının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin esas alındığı bildirildi.Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.

