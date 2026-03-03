Rüşvet karşılığı nikah iddiası: Belediye personeli dahil 17 kişi gözaltında

Türkiye
Kırklareli’nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 17’ye çıktı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T18:15+0300
2026-03-03T18:15+0300
türki̇ye
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde bazı yabancı uyruklu kişilerin evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Soruşturmada, nikah memuru A.A.’nın evinde yapılan aramada 41 bin lira, 100 euro ve 900 dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
türki̇ye
18:15 03.03.2026
Kırklareli’nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 17’ye çıktı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde bazı yabancı uyruklu kişilerin evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturmada, nikah memuru A.A.’nın evinde yapılan aramada 41 bin lira, 100 euro ve 900 dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
