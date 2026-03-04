https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/bedelli-askerlik-ucreti-artiyor-savunma-sanayine-192-milyar-tl-ek-butce-1103983398.html

Bedelli askerlik ücreti artıyor: Savunma Sanayi'ne 19.2 milyar TL ek bütçe

Bedelli askerlik ücreti artıyor: Savunma Sanayi'ne 19.2 milyar TL ek bütçe

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin Meclis'e sunduğu mali torba düzenlemesi ile bedelli askerlik ücreti artırılıyor. Buradan elde edilecek gelir savunma sanayinin geliştirilmesinde... 04.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-04T09:56+0300

2026-03-04T09:56+0300

2026-03-04T09:56+0300

ekonomi̇

ak parti

meclis

düzenleme

silahlı i̇ha (si̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103983880_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d832227a14e392a36f334d99f35b0c92.jpg

AK Parti'nin hazırladığı ve Meclis Başkanlığı'na sunduğu torba kanun teklifi ile bedelli askerlik ücreti artırıldı. Düzenleme ile bedelli askerlik ücretinin 335 bin TL’den 417 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında yaklaşık 60 milyar TL genel bütçeye gelir olarak kaydedildi. Yapılması öngörülen yüzde 25 artırımla, 2026 yılında elde edilecek yaklaşık 19,2 milyar TL tutarındaki ilave gelirin Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılması bekleniyor.Merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan savunma ve güvenlik birimlerine tahsis edilen ödeneklerin yanı sıra Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ile birlikte savunma sanayisine yerli ve millî imkânlarla mevcut kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 2026 yılı bütçesinden toplam 2 trilyon 155 milyar lira kaynak ayrılmıştı. Söz konusu tutar merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün yüzde 11,4’üne karşılık geliyordu.İHA ve SİHA’lar için kullanılacakİran- İsrail savaşı sonrasında Meclis'e gelen düzenleme ile savunma sanayine ek gelir sağlanması hedefleniyor. 19.2 milyarlık ek gelirin İHA, SİHA ve füze sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılması amaçlanıyor. İsrail- İran çatışması sonrasında SİHA teknolojisi ve füze kapasitesi dikkat çeken bir konu haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/motorine-beklenen-zam-iptal-edildi-istasyonlarda-uzun-kuyruklar-olusmustu-1103982682.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ak parti, meclis, düzenleme, silahlı i̇ha (si̇ha)