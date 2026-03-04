https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/motorine-beklenen-zam-iptal-edildi-istasyonlarda-uzun-kuyruklar-olusmustu-1103982682.html
Motorine beklenen zam iptal edildi: İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu
Motorine beklenen zam iptal edildi: İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar brent petrolü 70 dolardan 80 doların üzerine taşırken, motorine beklenen 6,69 lira zam... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-04T09:16+0300
2026-03-04T09:16+0300
2026-03-04T09:16+0300
ekonomi̇
motorin
benzin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
hazine
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Motorinin litre fiyatına 6,69 lira zam yapılması bekleniyordu. Zam iptal edilirken motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Çatışmalar öncesi brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu. Çatışmalarla birlikte brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.70 liraya yaklaşması bekleniyorduZam uygulanmış olsaydı, bazı şehirlerde motorinin litre fiyatının 70 liraya yaklaşması bekleniyordu.Zam beklentisi istasyonlarda kuyruk oluşturduZam beklentisi nedeniyle gece yarısına kadar benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.Eşel mobil sistemi için bu hafta karar verilecekNTV'nin haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon oranı üzerinde de etkili oluyor ve dezenflasyon sürecinde geçtiğimiz yıllarda kullanılan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması ihtimalini ortaya çıkardı. Hazine'nin başlattığı etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre bu hafta karar verilecek. Sistem, akaryakıttaki fiyat artışının ÖTV'den karşılanmasını sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/benzine-zam-geldi-1103884462.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorin, benzin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, hazine, abd, i̇ran
motorin, benzin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, hazine, abd, i̇ran
Motorine beklenen zam iptal edildi: İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar brent petrolü 70 dolardan 80 doların üzerine taşırken, motorine beklenen 6,69 lira zam iptal edildi. Zam beklentisi istasyonlarda kuyruk oluşturdu. Artışların enflasyona etkisiyle eşel mobil sistemi bu hafta değerlendirilecek.
Motorinin litre fiyatına 6,69 lira zam yapılması bekleniyordu. Zam iptal edilirken motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Çatışmalar öncesi brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu. Çatışmalarla birlikte brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
70 liraya yaklaşması bekleniyordu
Zam uygulanmış olsaydı, bazı şehirlerde motorinin litre fiyatının 70 liraya yaklaşması bekleniyordu.
Zam beklentisi istasyonlarda kuyruk oluşturdu
Zam beklentisi nedeniyle gece yarısına kadar benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
Eşel mobil sistemi için bu hafta karar verilecek
NTV'nin haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon oranı üzerinde de etkili oluyor ve dezenflasyon sürecinde geçtiğimiz yıllarda kullanılan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması ihtimalini ortaya çıkardı. Hazine'nin başlattığı etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre bu hafta karar verilecek. Sistem, akaryakıttaki fiyat artışının ÖTV'den karşılanmasını sağlıyor.