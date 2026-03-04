Türkiye
Motorine beklenen zam iptal edildi: İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu
Motorine beklenen zam iptal edildi: İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar brent petrolü 70 dolardan 80 doların üzerine taşırken, motorine beklenen 6,69 lira zam... 04.03.2026
Motorinin litre fiyatına 6,69 lira zam yapılması bekleniyordu. Zam iptal edilirken motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Çatışmalar öncesi brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu. Çatışmalarla birlikte brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.70 liraya yaklaşması bekleniyorduZam uygulanmış olsaydı, bazı şehirlerde motorinin litre fiyatının 70 liraya yaklaşması bekleniyordu.Zam beklentisi istasyonlarda kuyruk oluşturduZam beklentisi nedeniyle gece yarısına kadar benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.Eşel mobil sistemi için bu hafta karar verilecekNTV'nin haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon oranı üzerinde de etkili oluyor ve dezenflasyon sürecinde geçtiğimiz yıllarda kullanılan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması ihtimalini ortaya çıkardı. Hazine'nin başlattığı etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre bu hafta karar verilecek. Sistem, akaryakıttaki fiyat artışının ÖTV'den karşılanmasını sağlıyor.
Motorine beklenen zam iptal edildi: İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu

09:16 04.03.2026
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar brent petrolü 70 dolardan 80 doların üzerine taşırken, motorine beklenen 6,69 lira zam iptal edildi. Zam beklentisi istasyonlarda kuyruk oluşturdu. Artışların enflasyona etkisiyle eşel mobil sistemi bu hafta değerlendirilecek.
Motorinin litre fiyatına 6,69 lira zam yapılması bekleniyordu. Zam iptal edilirken motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Çatışmalar öncesi brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu. Çatışmalarla birlikte brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

70 liraya yaklaşması bekleniyordu

Zam uygulanmış olsaydı, bazı şehirlerde motorinin litre fiyatının 70 liraya yaklaşması bekleniyordu.

Zam beklentisi istasyonlarda kuyruk oluşturdu

Zam beklentisi nedeniyle gece yarısına kadar benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Eşel mobil sistemi için bu hafta karar verilecek

NTV'nin haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon oranı üzerinde de etkili oluyor ve dezenflasyon sürecinde geçtiğimiz yıllarda kullanılan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması ihtimalini ortaya çıkardı. Hazine'nin başlattığı etki analizi çalışmasının sonuçlarına göre bu hafta karar verilecek. Sistem, akaryakıttaki fiyat artışının ÖTV'den karşılanmasını sağlıyor.
