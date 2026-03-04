Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Afganistan yönetimi: Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil
Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman birinci seçenekleri olmadığını belirtti. Tolo News haberine göre Fıtrat'ın düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı saldırıların sürdüğü Pakistan ile Afganistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.Fıtrat, Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını belirtildi. Paktiya, Paktika, Host, Kabil, Nangarhar, Kunar ve Kandahar bölgelerine düzenlenen saldırılarda 350 hanenin kısmen veya tamamen yıkıldığını ifade eden Fıtrat, 8 bin 400 ailenin yerlerinden edildiğini kaydetti.'Çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil'Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman Kabil yönetiminin birinci seçeneği olmadığını belirtti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khawarazmi de yaptığı açıklamada, "Pakistan tarafında yaklaşık 150 askerin öldürüldüğünü, 35 güvenlik noktasının hedef alındığını" ifade etti.Afganistan- Pakistan anlaşmazlığıPakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.Geo televizyonuna konuşan Pakistan güvenlik kaynaklarından üst düzey bir yetkilinin, operasyonun süresinin tamamen Taliban’ın sahadaki tutumuna bağlı olduğunu söylediği kaydedilmişti.
SON HABERLER
10:56 04.03.2026
© AA / Stringer
Abone ol
Afganistan yönetimi, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman birinci seçenekleri olmadığı belirtti. Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, tarafından yapılan açıklamada, 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman birinci seçenekleri olmadığını belirtti. Tolo News haberine göre Fıtrat'ın düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı saldırıların sürdüğü Pakistan ile Afganistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fıtrat, Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını belirtildi. Paktiya, Paktika, Host, Kabil, Nangarhar, Kunar ve Kandahar bölgelerine düzenlenen saldırılarda 350 hanenin kısmen veya tamamen yıkıldığını ifade eden Fıtrat, 8 bin 400 ailenin yerlerinden edildiğini kaydetti.

'Çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil'

Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman Kabil yönetiminin birinci seçeneği olmadığını belirtti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khawarazmi de yaptığı açıklamada, "Pakistan tarafında yaklaşık 150 askerin öldürüldüğünü, 35 güvenlik noktasının hedef alındığını" ifade etti.

Afganistan- Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.
Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.
Geo televizyonuna konuşan Pakistan güvenlik kaynaklarından üst düzey bir yetkilinin, operasyonun süresinin tamamen Taliban’ın sahadaki tutumuna bağlı olduğunu söylediği kaydedilmişti.
Pakistan Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
Pakistan’dan Afganistan operasyonu için mesajı: Süre Taliban’ın adımlarına bağlı
Dün, 11:53
