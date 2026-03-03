https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/pakistandan-afganistan-operasyonu-icin-mesaji-sure-talibanin-adimlarina-bagli-1103958998.html

Pakistan’dan Afganistan operasyonu için mesajı: Süre Taliban’ın adımlarına bağlı

Pakistan’dan Afganistan operasyonu için mesajı: Süre Taliban’ın adımlarına bağlı

Sputnik Türkiye

Pakistan, 'Gazab lil-Hak' adlı askeri operasyonun süresinin Taliban’ın sahadaki adımlarına bağlı olduğunu açıkladı. İslamabad, operasyonun terör gruplarına... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T11:53+0300

2026-03-03T11:53+0300

2026-03-03T11:54+0300

dünya

pakistan

afganistan

belucistan

taliban

çatışma

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103930943_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_000035b2e3f094bb36423e175608838a.jpg

Pakistan güvenlik kaynaklarından üst düzey bir yetkilinin, Geo televizyonuna yaptığı açıklamada operasyonun geleceğine dair net mesaj verdiği aktarıldı.Yetkilinin, Afgan Taliban’ın “Pakistan’ın yanında mı yoksa terör gruplarının yanında mı yer alacağına karar vermesi gerektiğini” söylediği bildirildi.Sınır hattında karşılıklı operasyonŞubat ortasında Pakistan’ın, Afganistan’ın Nangarhar ve Paktika vilayetlerinde teröristlerin bulunduğu noktalara hava saldırıları düzenlediği ifade edildi. Afgan yetkililerin ise bu saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öne sürdüğü aktarıldı.Bunun ardından Afgan silahlı kuvvetlerinin, iki ülke arasındaki Durand Hattı boyunca Pakistan güçlerine karşı askeri operasyon başlattığını duyurduğu belirtildi.Pakistan ise Afgan Taliban’ı 'provokasyonsuz saldırı' yapmakla suçlayarak 'Gazab lil-Hak' (Haklı Öfke) operasyonunu başlattığını açıkladı.Operasyon ne zaman bitecek?Pakistanlı yetkilinin, operasyonun süresinin tamamen Taliban’ın sahadaki tutumuna bağlı olduğunu söylediği kaydedildi.Açıklamada, “Operasyon, Taliban'ın terör gruplarına desteğini kesene kadar sona ermeyecek” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.Pakistan’ın terör gruplarıyla ilgili 'Fitna el-Hindustan' ifadesini Belucistan’daki terör örgütleri için kullandığı, 'Fitna el-Havaric' olarak adlandırdığı yapının ise daha önce Tehrik-i Taliban Pakistan olarak bilinen örgüt olduğu belirtildi.İki ülke arasındaki gerilimin sınır hattında tırmanmaya devam ettiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/irani-su-anda-kim-yonetiyor-yeni-ruhani-lider-ne-zaman-ve-nasil-secilir-1103957528.html

pakistan

afganistan

belucistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, afganistan, belucistan, taliban, çatışma, operasyon