Washington ve Tahran arasındaki gerginliğin tırmandığı ortamda Cezayir LNG ihracatını artıracak mı?
Washington ve Tahran arasındaki gerginliğin tırmandığı ortamda Cezayir LNG ihracatını artıracak mı?
Cezairli uzmanlar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının yarattığı gerginlik ortamında kapasite fazlası bulunan Cezair’in LNG ihracatını alanında bir takım avantajları sağlayacağını ifade etti.
Ekonomik kalkınma uzmanı Abd al-Rahman Hadif, Sputnik’e verdiği demeçte Cezayir'in piyasadaki mevcut istikrarsızlık koşullarında büyük miktarlarda LNG tedarik ederek enerji piyasasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.
Savaşın yol açtığı durumun özellikle petrol piyasası üzerinde önemli sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Hadif Cezayir’in, ek LNG üretim kapasitesi ve Mısır gibi Arap ülkelerine tedarik için ulaşım olanakları göz önüne alındığında LNG piyasasında kilit bir oyuncu haline geleceğini kaydetti.
Cezayirli uzman, mevcut gerilimin, özellikle ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Ortadoğu'nun tamamı üzerindeki etkileri göz önüne alındığında Cezayir'in üretimini artırması ve ihtiyaç duyan ülkelere tedarik sağlaması için imkan sunduğunu söyledi.
Ekonomi uzmanı Ghuari Tigersi de Cezayir'in toplam LNG sıvılaştırma kapasitesinin yılda yaklaşık 29-30 milyon ton olduğunu doğruladı, ancak son yıllarda fiili ihracatın yıllık 11-13 milyon ton arasında gerçekleştiğini, bu da büyük ölçekli yatırıma gerek kalmadan hızla kullanılabilecek yaklaşık yüzde 40-50'lik bir kapasite fazlası anlamına geldiğini ve bunun Cezair’e kriz zamanlarında rekabet avantajı sağladığını söyledi.
Bölgedeki gerilimin 2026’da devam etmesi halinde Cezayir'in bölgesel acil durum LNG tedarik merkezi olma şansının yüksek olduğunu vurgulayan uzman, ülkenin LNG ihracatını yüzde 25-40 oranında artırabileceğinin, aynı zamanda üretimi artırmanın ek yatırım ve yeni sahaların geliştirilmesinin hızlandırılmasını gerektirdiğinin altını çizdi.