Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/petrol-100-dolari-bulur-mu-hurmuzun-kapanmasi-1970lar-benzeri-bir-enerji-sokunu-tetikleyebilir-1103966935.html
Petrol 100 doları bulur mu? 'Hürmüz’ün kapanması 1970’lar benzeri bir enerji şokunu tetikleyebilir'
Petrol 100 doları bulur mu? 'Hürmüz’ün kapanması 1970’lar benzeri bir enerji şokunu tetikleyebilir'
Sputnik Türkiye
Uluslararası analistler, Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir kesintinin petrol fiyatlarını üç haneli seviyelere taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.
2026-03-03T14:56+0300
2026-03-03T14:56+0300
ekonomi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
petrol
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
körfez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103966309_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2c631c68a556926884d2524ae663177d.jpg
Analistlere göre piyasalar, derhal bir risk primi fiyatlayabilir. ABD merkezli CNBC’ye konuşan uzmanlar, fiyatlardaki olası sıçramanın şiddetini çatışmanın süresinin belirleyeceğini söyledi.Uzmanlar, en kötü senaryolar arasında Körfez altyapısına saldırılar ve daha geniş çaplı bir bölgesel tırmanışın yer aldığını belirtiyor.2025’te denizden taşınan petrolün yüzde 31’iydiUmman ile İran arasında konumlanan boğaz, küresel ham petrol için kritik bir geçiş hattı ve potansiyel bir ‘geçiş noktası’ işlevi görüyor. Belçika merkezli data şirketi Kpler verilerine göre 2025’te günlük yaklaşık 13 milyon varil petrol bu hattan geçti. Bu miktar, deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 31’ine denk geliyor.Boğaz, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi başlıca Körfez üreticilerini Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne bağlıyor.En kötü senaryo ne? Üç haneli petrolAnalist Saul Kavonic, “Bu, 1970’lerdeki Arap petrol ambargosu ve İran Devrimi’ne kıyasla üç kat daha şiddetli bir senaryo ortaya çıkarabilir ve petrol fiyatlarını üç haneli seviyelere taşıyabilir. LNG fiyatları ise 2022’deki rekor zirveleri yeniden test edebilir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/israil-abd-ve-iran-catismasinda-4-gun-karsilikli-fuze-ve-iha-saldirilari-devam-ediyor-hava-sahalari-1103951327.html
i̇ran
hürmüz boğazı
körfez
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103966309_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5bac1ea0c348fb23b75866d5c68da9ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
petrol ne kadar, ortadoğu krizi, petrol fiyatları, iran, hürmüz boğazı, kapanma petrolü nasıl etkiler, petrolün ne kadarı hürmüzden geçiyor, enerji krizi kapıda mı, haberler, ekonomi haberleri, hürmüz haberleri, petrol haberleri
petrol ne kadar, ortadoğu krizi, petrol fiyatları, iran, hürmüz boğazı, kapanma petrolü nasıl etkiler, petrolün ne kadarı hürmüzden geçiyor, enerji krizi kapıda mı, haberler, ekonomi haberleri, hürmüz haberleri, petrol haberleri

Petrol 100 doları bulur mu? 'Hürmüz’ün kapanması 1970’lar benzeri bir enerji şokunu tetikleyebilir'

14:56 03.03.2026
© REUTERS Dado Ruvicİran, Hürmüz Boğazı
İran, Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© REUTERS Dado Ruvic
Abone ol
Uluslararası analistler, Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir kesintinin petrol fiyatlarını üç haneli seviyelere taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.
Analistlere göre piyasalar, derhal bir risk primi fiyatlayabilir. ABD merkezli CNBC’ye konuşan uzmanlar, fiyatlardaki olası sıçramanın şiddetini çatışmanın süresinin belirleyeceğini söyledi.
An itibarıyla (3 Mart 2026) Brent petrol varil fiyatı yaklaşık 83-85 dolar bandında işlem görüyor. Çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 20’lik bir yükseliş yaşandı.
Uzmanlar, en kötü senaryolar arasında Körfez altyapısına saldırılar ve daha geniş çaplı bir bölgesel tırmanışın yer aldığını belirtiyor.

2025’te denizden taşınan petrolün yüzde 31’iydi

Umman ile İran arasında konumlanan boğaz, küresel ham petrol için kritik bir geçiş hattı ve potansiyel bir ‘geçiş noktası’ işlevi görüyor.
Belçika merkezli data şirketi Kpler verilerine göre 2025’te günlük yaklaşık 13 milyon varil petrol bu hattan geçti. Bu miktar, deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 31’ine denk geliyor.
Boğaz, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi başlıca Körfez üreticilerini Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne bağlıyor.

En kötü senaryo ne? Üç haneli petrol

Analist Saul Kavonic, “Bu, 1970’lerdeki Arap petrol ambargosu ve İran Devrimi’ne kıyasla üç kat daha şiddetli bir senaryo ortaya çıkarabilir ve petrol fiyatlarını üç haneli seviyelere taşıyabilir. LNG fiyatları ise 2022’deki rekor zirveleri yeniden test edebilir” dedi.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 4. gün: Karşılıklı füze ve İHA saldırıları devam ediyor, hava sahaları kapandı
07:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала