Petrol 100 doları bulur mu? 'Hürmüz’ün kapanması 1970’lar benzeri bir enerji şokunu tetikleyebilir'
Petrol 100 doları bulur mu? 'Hürmüz’ün kapanması 1970’lar benzeri bir enerji şokunu tetikleyebilir'
Uluslararası analistler, Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir kesintinin petrol fiyatlarını üç haneli seviyelere taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.
Analistlere göre piyasalar, derhal bir risk primi fiyatlayabilir. ABD merkezli CNBC’ye konuşan uzmanlar, fiyatlardaki olası sıçramanın şiddetini çatışmanın süresinin belirleyeceğini söyledi.Uzmanlar, en kötü senaryolar arasında Körfez altyapısına saldırılar ve daha geniş çaplı bir bölgesel tırmanışın yer aldığını belirtiyor.2025’te denizden taşınan petrolün yüzde 31’iydiUmman ile İran arasında konumlanan boğaz, küresel ham petrol için kritik bir geçiş hattı ve potansiyel bir ‘geçiş noktası’ işlevi görüyor. Belçika merkezli data şirketi Kpler verilerine göre 2025’te günlük yaklaşık 13 milyon varil petrol bu hattan geçti. Bu miktar, deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 31’ine denk geliyor.Boğaz, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi başlıca Körfez üreticilerini Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne bağlıyor.En kötü senaryo ne? Üç haneli petrolAnalist Saul Kavonic, “Bu, 1970’lerdeki Arap petrol ambargosu ve İran Devrimi’ne kıyasla üç kat daha şiddetli bir senaryo ortaya çıkarabilir ve petrol fiyatlarını üç haneli seviyelere taşıyabilir. LNG fiyatları ise 2022’deki rekor zirveleri yeniden test edebilir” dedi.
